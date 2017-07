Ιούλιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Είναι γεγονός πως σιγά-σιγά αρχίζει να χάνει έδαφος ο ορισμός της skinny γυναίκας ως ένδειξη ομορφιάς. Ολοένα και περισσότερες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας, βάζουν στην καθημερινότητά τους την γυμναστική και στο κορμί τους κάποια παραπάνω κιλά. Δεν είναι μάλιστα και λίγοι εκείνοι οι οίκοι μόδας, οι οποίοι αρχίζουν να αλλάζουν το στάτους που επικρατούσε μέχρι σήμερα.



Το τελευταίο trend στο instagram, θέλει τις γυναίκες να ανεβάζουν φωτογραφίες με το πως ήταν το κορμί τους με λιγότερα κιλά, απ’ ότι είναι σήμερα. Η διαφορά, η οποία έγινε αποδεκτή απ’ όλους, ήταν πως με τα παραπάνω κιλά, όλες τους ήταν πιο όμορφες και το hashtag #gainingweightiscool αλλά και το #screwthescale, έγιναν πρώτα σε δημοφιλία. Όλες όσες ανέβασαν πάντως τις φωτογραφίες σύγκρισης, παραδέχθηκαν πως είχαν συμπεριλάβει στην καθημερινότητά τους την γυμναστική, γεγονός που τις βοήθησε ακόμη περισσότερο. iefimerida loading…

