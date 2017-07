Ιούλιος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Ελένη Κουτσαλιάρη αγωνίστηκε σήμερα στον προκριματικό του μήκους στην τρίτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Γκροσέτο. Η 19χρονη αθλήτρια είχε καλύτερο άλμα στα 5,91 μ. (1,8), επίδοση που δεν ήταν αρκετή για να της δώσει την πρόκριση στον τελικό του αγώνισμα. Είχε ένα ακόμη άλμα κοντά στα 6.15μ. αλλά οριακά το έκριναν άκυρο…

Η αθλήτρια του Κώστα Χήτα είχε ένα ακόμη έγκυρο άλμα στα 5,80 μέτρα. Με το όριο των 6,20 μ. προκρίθηκαν στον αυριανό τελικό 12 αθλήτριες με την Μιλίτσα Γκαρντάσεβιτς να είναι καλύτερη όλων με 6,62 μ. και την Πέτρα Φάρκας να ακολουθεί με 6,40 μέτρα segas

