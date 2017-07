Ιούλιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά για 6 άτομα 1300 γρ. στήθος γαλοπούλας

90 γρ. κρέμα γάλακτος

40 γρ. βούτυρο

3 πορτοκάλια

1 κύβο ζωμό λαχανικών

35 γρ. καρότο χοντροκομμένο

35 γρ. σέλινο χοντροκομμένο

35 γρ. κρεμμύδι χοντροκομμένο

1 κ.γ. ζάχαρη

1 κ.γ. κορν φλάουρ

½ ποτήρι λικέρ Κουρασάο

½ ποτήρι λευκό ξηρό κρασί

Αλάτι

Παίρνουμε τη χύτρα και ρίχνουμε μέσα το καρότο, το σέλινο και το κρεμμύδι. Τα ανακατεύουμε προσθέτοντας και το βούτυρο, βάζουμε μέσα τη γαλοπούλα αφού την έχουμε αλατίσει, σκεπάζουμε με νερό και αφήνουμε να βράσει μέχρι να ροδίσει. Βγάζουμε τη φλούδα από ένα πορτοκάλι, την κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια, τη ζεματίζουμε για 2 λεπτά και κρατάμε στην άκρη. Ρίχνουμε μέσα στη χύτρα το κρασί, αφήνουμε να εξατμιστεί και ρίχνουμε και το λικέρ. Προσθέτουμε τον κύβο του ζωμού λαχανικών, τη ζάχαρη και τη φλούδα πορτοκαλιού που είχαμε κρατήσει στην άκρη. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε να μαγειρευτούν όλα μαζί στη χύτρα για 25 λεπτά. Ανοίγουμε ύστερα το καπάκι, δυναμώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τα υγρά να εξατμιστούν. Προσθέτουμε το κορν φλάουρ, την κρέμα γάλακτος και λίγο πιπέρι. Μόλις δέσουν όλα μαζί τα υλικά είναι έτοιμο για σερβίρισμα.

