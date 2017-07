Ιούλιος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Αναμφίβολα, τα social media αποτελούν βαρόμετρο για τάσεις που κυριαρχούν στη μόδα, τη διακόσμηση και όχι μόνο. Πιο συγκεκριμένα, το Pinterest αποτελεί πλέον «εργαλείο» για την διαμόρφωση αλλά και την εξάπλωση των trends ακόμα και στη διατροφή. Υπάρχει ένα πιάτο που κλείνει μέσα του γεύση, θρεπτικά συστατικά και αποτοξινωτικές ιδιότητες. Οι φυτικές ίνες που περιέχει συμβάλλoυν στο αίσθημα κορεσμού και παράλληλα στην αύξηση της ενέργειας και τη μείωση του συνολικού βάρους. Εχοντας συγκεντρώσει τα υλικά τα χρειάζονται, μέσα σε λίγα λεπτά μπορείτε να απολαύσετε ένα χορταστικό γεύμα. Πριν προχωρήσετε σε μια περιοριστική δίαιτα δοκιμάστε κάτι πιο απλό για να δείτε αποτέλεσμα- χωρίς να στερηθείτε κάποιο γεύμα ή κάποια διατροφική ομάδα. Το παρακάτω πιάτο σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή που δεν έχει μεγάλες ποσότητες των λευκών εχθρών (ζάχαρης, αλατιού, αλευριού) μπορεί να σας χορτάσει χωρίς να σας επιβαρύνει. «Εχει θρεπτικά συστατικά και μου δίνει έξτρα ενέργεια ώστε να νιώθω το σώμα μου υγιές. Η συνταγή είναι πολύ απλή στην εκτέλεση. Απλά ανακατεύεις τα υλικά και το πιάτο είναι έτοιμο» γράφει η Kelly, ο ιθύνων νους του food blog «Εat Yourself Skinny». Oι χρήστες του Pinterest δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στο εν λόγω πιάτο που έχει φτάσει τις 70.000 αναζητήσεις.



Τα υλικά που θα χρειαστείτε για την «detox salad»: 1) Λάχανο 2)Μπρόκολο 3) Ψιλοκομμένα λαχανάκια Βρυξελλών 4) Ψιλοκομμένο κόκκινο λάχανο 5) Καρότα ψιλοκομμένα 6) Φρέσκο μαϊντανό 7) Αμύγδαλα 8) Ηλιόσποροι Για το dressing: Ελαιόλαδο

Χυμός λεμονιού

Νωπό τζίντζερ

Μουστάρδα Ντιζόν

Μέλι

Αλάτι Οσο για την εκτέλεση;



Τοποθετήστε τα υλικά για τη σαλάτα και το dressing σε ένα μεγάλο μπολ και ανακατέψτε πολύ καλά. bovary loading…

