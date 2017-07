Ιούλιος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε αναλυτικά που θα βρίσκεται… ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-7-2017 7.30 μ.μ. ΠΟΛΥΝΕΡΙ. Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός εορτής Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής.

* ΣΑΒΒΑΤΟ 22-7-2017 ΠΟΛΥΝΕΡΙ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία λειτουργία εορτής Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. * ΚΥΡΙΑΚΗ 23-7-2017 ΠΕΡΙΒΟΛΙ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία λειτουργία. * ΔΕΥΤΕΡΑ 24-7-2017 7.30 μ.μ. ΛΑΒΔΑ. Αρχιερατικός Εσπερινός εορτής Κοιμήσεως Αγίας Άννης. * ΤΡΙΤΗ 25-7-2017 ΛΑΒΔΑ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία λειτουργία εορτής Κοιμήσεως Αγίας Άννης. 6.30 μ.μ. ΜΕΣΟΛΑΚΚΟΣ. Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός εορτής Αγίας Παρασκευής. 8 μ.μ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΕΩΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός εορτής Αγίας Παρασκευής. * ΤΕΤΑΡΤΗ 26-7-2017 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία λειτουργία στον Εορτάζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής. 7.30 μ.μ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός εορτής Αγίου Παντελεήμονος. * ΠΕΜΠΤΗ 27-7-2017 ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑ Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία λειτουργία στον Εορτάζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος.

7.30 μ.μ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ Αρχιερατικός Εσπερινός εορτής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. * ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-7-2017 ΠΑΝΟΡΑΜΑ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία λειτουργία εορτής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.

