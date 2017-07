Ιούλιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Κατά τη διάρκεια μιας δίαιτας, πολλοί από εμάς αναγκαζόμαστε να αποκλείσουμε από το πιάτο μας τροφές που θα μπορούσαν να βάλουν φρένο στη διαδικασία απώλειας βάρους, ανάμεσα σε αυτές και οι πειρασμοί με τη γλυκιά γεύση.



Λανθασμένα ωστόσο συγκαταλέγουμε στην ίδια κατηγορία τροφές, που αποτελούν μικρούς θησαυρούς της φύσης, όπως για παράδειγμα το μέλι, που από τα αρχαία ακόμη χρόνια αποτελούσε βασικό συστατικό στη διατροφή των ανθρώπων και η θρεπτική του αξία είναι ανεκτίμητη. Το μέλι είναι μια γρήγορη πηγή ενέργειας για τον οργανισμό, έχει ανόργανα στοιχεία γνωστά σαν ιχνοστοιχεία, τα οποία παίζουν σπουδαίο ρόλο στον μεταβολισμό και τη θρέψη, δρα τονωτικά, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και για φαρμακευτικούς σκοπούς. Στις ευεργετικές ιδιότητες του μελιού στηρίχτηκε και ο διατροφολόγος Mike McInnes, ο οποίος έβαλε το μέλι στο επίκεντρο ενός αδυνατιστικού προγράμματος που ονόμασε «Honey Diet», δηλαδή «Δίαιτα του μελιού» και χάρη στο οποίο κανείς έχει τη δυνατότητα να χάσει τα περιττά κιλά από το σώμα του καταναλώνοντας τις τροφές που θέλει αρκεί αυτές να είναι παρασκευασμένες με μέλι. Πιο συγκεκριμένα, όποιος ακολουθήσει τις οδηγίες ή τους κανόνες της «Δίαιτας του μελιού», θα πρέπει να αντικαταστήσει την κατεργασμένη ζάχαρη στα γεύματα του ή τα σνακ του ή και τα ροφήματά του με μέλι, το οποίο όχι θα του δώσει τη γλυκιά γεύση που χρειάζεται, χωρίς να τον επιβαρύνει με περιττές , «κενές» θερμίδες που συνήθως γίνονται λίπος επάνω στο σώμα. Ακόμη, ο διατροφολόγος Mike McInnes προτείνει την κατανάλωση ενός ζεστού ροφήματος με την προσθήκη μιας κουταλιάς μελιού (θα μπορούσε το ρόφημα να είναι απλά ένα ποτήρι ζεστό νερό με μέλι), πριν από τον ύπνο και υποστηρίζει πως αυτή η συνήθεια είναι δυνατόν να ωθήσει στην καύση του λίπους. Το ρόφημα αυτό έχει παράλληλα χαλαρωτικές ιδιότητες και απαλλάσσει από το άγχος και το στρες. Η δίαιτα αυτή δρα ξεγελώντας τον εγκέφαλο, ο οποίος λαμβάνει το μήνυμα της πρόσληψης της γλυκιάς ουσίας και παύει να ζητάει περισσότερες ανθυγιεινές λιχουδιές. Το μέλι είναι επιπλέον μια τροφή που έχει την ιδιότητα να προκαλεί κορεσμό μετά την κατανάλωση του. Ετσι κανείς μπορεί να το προσθέσει ακόμα και στα ενδιάμεσα σνακ του, όπως στο γιαούρτι ή το φρούτο του, προκειμένου να μην πεινάσει μέχρι το μεσημεριανό ή το βραδινό γεύμα.



Ο λόγος που το μέλι θεωρείται αδυνατιστικό παρότι πρόκειται για μια γλυκιά τροφή, είναι η αντίδραση του οργανισμού στα δικά του «καλά» σάκχαρα, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τα σάκχαρα που περιέχουν ακόμα και οι τροφές του εμπορίου που είναι «light» και έχουν χαμηλά λιπαρά, αλλά αυξάνουν τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα. bovary loading…

