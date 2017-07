Ιούλιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Υπό την πίεση των εισαγγελικών ερευνών για παραποίηση εκπομπών ρύπων και τη δημόσια συζήτηση για το μέλλον των ντιζελοκινητήρων στη Γερμανία, η Daimler ανακοίνωσε την αναβάθμιση λογισμικού 3 εκατ. οχημάτων στην Ευρώπη.



Τα «εθελοντικά μέτρα», όπως χαρακτηρίζονται από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, αφορούν σχεδόν όλα τα οχήματα προδιαγραφών Euro 5 και 6 της Mercedes, που κυκλοφορούν στη γηραιά ήπειρο και θα έχουν συνολικό κόστος 220 εκατ. ευρώ για την Daimler, αλλά δεν θα επιβαρύνουν τους κατόχους των οχημάτων, οι οποίοι θα πρέπει ωστόσο να υπολογίσουν μία περίπου ώρα για την αναβάθμιση του λογισμικού στο συνεργείο όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σε ανακοίνωσή του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός Deutsche Welle, ο επικεφαλής της Daimler Ντίτερ Τσέτσκε δήλωσε ότι «η δημόσια συζήτηση για τους ντιζελοκινητήρες έχει προκαλέσει αβεβαιότητα. Για τον λόγο αυτό προχωρήσαμε στη λήψη νέων μέτρων για να καθησυχάσουμε τους κατόχους των εν λόγω οχημάτων αλλά και για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους ντιζελοκινητήρες». Με την απόφαση για την «ανάκληση» 3 εκατ. οχημάτων, η Daimler προχωρά ένα βήμα παραπάνω από τους ανταγωνιστές της BΜW και Audi, οι οποίες δεσμεύθηκαν για την αναβάθμιση περίπου του μισού στόλου των ντιζελοκίνητων οχημάτων τους με τις προδιαγραφές Euro 5.



Παράλληλα, η Μερσεντές σχεδιάζει μέσα στο επόμενο διάστημα την κυκλοφορία νέας γενιάς ντιζελοκινητήρων ευελπιστώντας στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην τεχνολογία ντίζελ, η οποία έχει κλονιστεί μετά τα σκάνδαλα με τους παραποιημένους ρύπους σε κολοσσούς, όπως η Volkswagen και η Audi. Κινδυνεύουν 620.000 θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία Μόλις την περασμένη εβδομάδα γερμανικά μέσα ενημέρωσης όπως η Süddeutsche Zeitung, η Δυτικογερμανική Ραδιοφωνία (WDR)και η Βορειογερμανική Ραδιοφωνία (NDR) μετέδιδαν σε ρεπορτάζ ότι περισσότερα από ένα εκατ. οχήματα της Daimler ήταν εξοπλισμένα με λογισμικό που παραποιεί τις τιμές των ρύπων. Βάση των ρεπορτάζ αποτέλεσε ένα ένταλμα έρευνας στα κεντρικά της Daimler που διέταξε δικαστήριο της Στουτγάρδης τον περασμένο Μάιο έπειτα από έρευνες σε βάρος συνεργατών της αυτοκινητοβιομηχανίας με την κατηγορία της απάτης. Στο μεταξύ, είδε το φως της δημοσιότητας έκθεση του οικονομικού ινστούτου Ifo του Μονάχου, για λογαριασμό του Συνδέσμου Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών (VDA), η οποία τάσσεται, όπως άλλωστε και οι αυτοκινητοβιομηχανίες κατά μιας ενδεχόμενης απαγόρευσης κατασκευής νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης στη Γερμανία, όπως ζητούν οι Πράσινοι θέτοντας ως όριο το 2030. Στην παρουσίαση της έκθεσης στο Βερολίνο ο επικεφαλής του ινστιτούτου Κλέμενς Φουστ τόνισε ότι 620.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία εξαρτώνται σήμερα άμεσα ή έμμεσα από την κατασκευή οχημάτων με κινητήρες ντίζελ ή βενζίνης. Ως προς το εναλλακτικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο οι θέσεις εργασίας που θα χαθούν, θα αντικατασταθούν από άλλες στην εξέλιξη και κατασκευή ηλεκτροκινητήρων οχημάτων ο πρόεδρος του οικονομικού ινστιτούτου τόνισε ότι δεν «υπάρχει εμπειρική βάση» και πως «δεν γνωρίζουμε πως θα εξελιχθούν οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων». newsbeast loading…

