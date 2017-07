Ιούλιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια του χοιρινού, αλλά λίγο ξερό σαν κρέας επειδή δεν έχει σχεδόν καθόλου λίπος. Η συνταγή που σας δίνω θα κάνει το ψαρονέφρι σας λουκούμι.



Υλικά 1/3 φλυτζανιού μέλι

1/3 φλυτζανιού σάλτσα teriyaki

3 κουταλιές σούπας ξανθή ζάχαρη

1 κουταλιά σούπας τζίτζερ φρέσκο, κομμένο

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

4 κουταλιές κέτσαπ

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1/4 κουταλιά γλυκού πιπέρι καγιέν

2 ψαρονέφρια 1/2 κιλού το καθένα

Ρύζι για συνοδεία



Εκτέλεση Σε βαθύ μπολ βάλτε τα 8 πρώτα υλικά και ανακατέψτε καλά

Τοποθετήστε τη μαρινάδα σε πλαστικό σακουλάκι τροφίμων και βάλτε μέσα τα δύο ψαρονέφρια

Βάλτε τα στο ψυγείο για 8 ώρες ή για μια νύχτα και γυρίστε τα κάπου κάπου

Βγάλτε το κρέας από τη μαρινάδα αλλά μην την πετάξετε

Ψήστε το κρέας σε καυτό γκριλ ή καλύτερα σε μπάρμπεκιου για 20-35 λεπτά συνολικά

Περιχύστε τα με την υπόλοιπη μαρινάδα, κατά βούληση

Κόψτε το σε φέτες και σερβίρετε με ρύζι iefimerida loading…

