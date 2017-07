Ιούλιος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης



Δύο νεκροί, αρκετοί τραυματίες και σοβαρές υλικές ζημιές είναι ο τραγικός απολογισμών δύο ισχυρών σεισμών 6,4 και 5,1 βαθμών ποθ χτύπησαν τα ξημερώματα το σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων και τις τουρκικές ακτές. Τις πληροφορίες για τους δύο νεκρούς επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Κω Γιώργος Κυρίτσης, ενώ υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες και μεγάλες υλικές ζημιές. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για σοβαρές υλικές ζημιές στην Κω και ίσως και σε άλλα νησιά όπου έγινε αισθητός ο σεισμός Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 6,4 βαθμών, έλαβε χώρα στη 1:31 με το επίκεντρο να είναι υποθαλάσσιο και να εντοπίζεται περίπου 10 χιλιόμετρα από το τουρκικό λιμάνι του Μπόντρουμ και σε μικρή απόσταση από την Κω. Σύμφωνσ με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο πάντως η ισχυρή δόνηση ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η δεύτερη δόνηση ακολούθησε επτά λεπτά αργότερα και το επίκεντρο εντοπίζεται λίγα χιλιόμετρα βόρεια της Λέσβου και σε πολύ μικρή απόσταση από τις ακτές των Λειψών. Έχουν ακολουθήσει μέχρι τώρα άλλες 5 τουλάχιστον μικρότερες σεισμικές δονήσεις στην ίδια περιοχή από 3,1 έως 4,6 Ρίχτερ. Υλικές ζημιές και πανικός στην Κω Σύμφωνα με το vimatisko.ge σημειώθηκαν αρκετές υλικές ζημιές σε πολλά σπίτια (έσπασαν τζάμια κ.α.), ενώ η θάλασσα βγήκε΄στη στεριά στο λιμάνι. Η συνεχής σεισμική δραστηριότητα έχει ως, αποτέλεσμα να πανικοβληθούν όλοι οι κάτοικοι και αρκετοί να έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, φοβούμενοι έναν ενδεχόμενο μεγαλύτερο σεισμό και με αφορμή αρκετούς μετασεισμούς Δείτε εικόνες από την Κω

iefimerida

