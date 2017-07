Ιούλιος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μάχη με τον χρόνο δίνει η Κως προκειμένου να συνέλθει από τις συνέπειες του φονικού καταστρεπτικού σεισμού των 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το νησί. Η μεγάλη προσπάθεια, μετά τη ανάσυρση των δύο νεκρών και την μεταφορά των 100 περίπου τραυματιών σε νοσοκομεία είναι να αντιμετωπιστούν οι ζημιές σε οικίες αλλά και στην υποδομή του νησιού ενώ κυρίως έχει πληγεί η πρωτεύουσα. Δείτε συγκλονιστικές εικόνες από τις ζημιές που κατέγραψε drone

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα από την είσοδο των ΕΜΑΚ στο μπαρ που κατέρρευσε από το σεισμό με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 39χρονος Τούρκος και ένας 27χρονος Σουηδός, οι οποίοι εκείνη την στιγμή στέκονταν έξω από το μπαρ.

«Εβγαλα το πουκάμισό μου και σκέπασα τον νεκρό» Σοκαρισμένος ακόμη από την φρίκη που βίωσε, ένας Σουηδός μπάρμαν ήταν αυτόπτης μάρτυρας του φονικού σεισμού. Ο Ρίκαρντ Λίντον την ώρα του σεισμού, δούλευε στο διπλανό μπαρ από αυτό που σημειώθηκε η τραγωδία και έπεσε το ταβάνι σκοτώνοντας δυο ανθρώπους. «Καθόμουν εκεί μέσα και ξαφνικά νιώσαμε το δάπεδο να τραντάζεται Τότε έπεσαν πάνω μου είκοσι μπουκάλια βότκα. Αμέσως κόπηκε το ρεύμα σε όλο τον δρόμο και όλοι έτρεχαν προς την παραλία. Μετά εγώ ήρθα από εδώ και είδα τέσσερις πέντε τύπους. Το πόδι του ενός είχε κοπεί και ένας άλλος ήταν νεκρός. Έβγαλα το πουκάμισο μου και κάλυψα με αυτό το κεφάλι του. Μετά το βάλαμε στα πόδια» είπε στην κάμερα του Alpha.

Μεγάλο πρόβλημα στο λιμάνι της Κω Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στο κεντρικό λιμάνι της Κω – το οποίο αποτελεί και πύλη Σένγκεν. Οι τεράστιες ρωγμές έχουν καταστήσει το λιμάνι ανενεργό και μόνος τρόπος να προσεγγίσει ή να φύγει κανείς από το νησί είναι το αεροδρόμιο το οποίο «στενάζει» έτσι κι αλλιώς. Ο πρώτος σχεδιασμός είναι να φτιαχτεί μια ράμπα στο λιμάνι έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν προσωρινά τα πλοία της ακτοπλοΐας μέχρι να επισκευαστούν οι ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός. Την ίδια στιγμή μετά από συνεννόηση του υπουργείου Ναυτιλίας με την ακτοπλοϊκή εταιρεία Blue Star Ferries θα χρησιμοποιείται προσωρινά το λιμάνι του Κέφαλου έτσι ώστε να μην αποκοπεί ακτοπλοϊκά το νησί με τον Πειραιά ενώ στο ίδιο λιμάνι αναμένεται να καταπλεύσει και το «SUPERFAST XII» που θα αναχωρήσει σήμερα στις 19.00 από Πειραιά για Σύρο – Κάλυμνο – Κω – Ρόδο. Υπουργείο Ναυτιλίας: «Εκτεταμένες οι ζημιές στο λιμάνι» Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας το λιμάνι έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές και εκφράζεται η άποψη ότι ως το τέλος της ημέρας θα έχει αποκατασταθεί η ακτοπλοΐκή συγκοινωνία. Στην ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνεται ακόμη ότι «το επιβατικό λιμάνι και ο προβλήτας Shengen έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Έχουν σημειωθεί καθιζήσεις σε πολλά σημεία και έντονες ρηγματώσεις σχεδόν σε όλη την επιφάνεια της χερσαίας λιμενικής ζώνης. Το κτίριο του ελέγχου διαβατηρίων και του τελωνειακού ελέγχου χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνα, μετά την πρώτη αυτοψία. Τα μεγάλα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που συνδέουν την Κω με τον Πειραιά προσεγγίζουν στο λιμάνι της Κεφάλου και στο Μαστιχάρι, κατά περίπτωση. Η μετακίνηση των επιβατών, στη συνέχεια, προς την πόλη της Κω γίνεται δωρεάν». Ταλαιπωρία για τους τουρίστες Η ταλαιπωρία για τους τουρίστες είναι μεγάλη και έχει πάρει και διεθνείς διαστάσεις μέσω δημοσιευμάτων, όπως της Daily Mail. Στόχος των τοπικών παραγόντων είναι να καθησυχαστούν πολίτες και τουρίστες οι οποίοι εμφανίζονται τρομοκρατημένοι. Το χτύπημα του Εγκέλαδου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού ήταν μεγάλο και φοβούμενοι μεγαλύτερο πλήγμα στον τουρισμό, κυβέρνηση και παράγοντες της Κω κάνουν προσπάθεια να αποφορτίσουν το κλίμα. Στόχος η αποδραματοποίηση Ο αναπληρωτής υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας δήλωσε ότι δεν έχουν σταματήσει οι πτήσεις με τουρίστες ενώ όσοι βρίσκονται ήδη στο νησί να κάνουν ανέμελοι ποδήλατο στην παραλία. Στο ίδιος μήκος κύματος και ο δήμαρχος της Κω Γιώργος Κυρίτσης: «Η Κως πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία αλλά έδειξε ότι είναι φτιαγμένη από πολύ σκληρό μέταλλο. Αντεξε τη δοκιμασία και θα βγει πιο δυνατή».

Παράλληλα δήλωσε ότι «οι ξενοδοχειακές υποδομές του νησιού αποδείχθηκαν ασφαλείς για τους επισκέπτες μας, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων συνεχίζει τις διακοπές της στο νησί αφού το σεισμικό φαινόμενο εκτονώνεται». Σύμφωνα με τον κ. Κυρίτση «Η Κως επιστρέφει στην κανονικότητα, στους ρυθμούς ενός τουριστικού προορισμού. Το χαμόγελο επιστρέφει. Όλοι μας φοράμε το πιο όμορφο χαμόγελό μας για τους επισκέπτες μας. Έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να επιστρέφουμε, ξέρουμε να ξεπερνάμε δυσκολίες και προβλήματα. Το αποδείξαμε με το μεταναστευτικό, θα το αποδείξουμε και τώρα. Ό,τι χάλασε θα το κάνουμε καλύτερο. Όλοι μαζί, ενωμένοι, στέλνουμε το μήνυμα ότι η Κως είναι ο πιο όμορφος προορισμός». Παράλληλα με εντολή του Δημάρχου Κω κ. Γιώργου Κυρίτση, από σήμερα και μέχρι την πλήρη ομαλοποίηση της κατάστασης στο νησί, οι μετακινήσεις των πολιτών και των επισκεπτών της Κω με τα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας θα είναι δωρεάν. Κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνέντευξης Τύπου που έδωσαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας και ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Νεκτάριος Σαντορινιός στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης στόχος ήταν να κρατηθού χαμηλά οι τόνοι, Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι υποδομές του νησιού βρίσκονται σε καλή κατάσταση εκτός από το λιμάνι, ενημέρωσε ότι λιμενολόγοι θα πουν αν μπορεί αν επιτευχθεί η άμεση αποκατάστασή του. «Για την κυβέρνηση πρώτη προτεραιότητα είναι η γρήγορη αποκατάσταση του νησιού. Η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί και βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο. Η όλη κατάσταση δεν προσφέρεται για επικοινωνιακή εκμετάλλευση. Λόγω καλοκαιρινής περιόδου πρέπει να αποφύγουμε την δραματοποίηση. Θέλω να συστήσω ψυχραιμία και στο πολιτικό σύστημα και στα μέσα ενημέρωσης. Οι πολίτες να μην δίνουν βάση σε φήμες και δημοσιεύματα. Πρέπει να ενημερώνονται μόνο από τους επίσημους φορείς». Από την πλευρά του ο Χρ. Σπίρτζης τόνισε μεταξύ άλλων ότι από την αυτοψία που έκαναν στη Κω διαπίστωσαν ότι δεν έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές ούτε η οδοποιία, ούτε άλλες υποδομές. Για τις ζημιές στο λιμάνι είπε πως «μέχρι στιγμής κανείς δεν είναι σε θέση να πει πότε θα επαναλειτουργήσει ωστόσο στόχος είναι αυτό να γίνει το ταχύτερο δυνατόν». «Να ρίξουμε τους τόνους. Το νησί είναι ασφαλές. Οι τουρίστες μπορούν να συνεχίσουν τις διακοπές τους και οι κάτοικοι μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους» τόνισε ο κ.Σαντορινιός. Σημαντικές ζημιές σε αρχαιολογικούς χώρους Βλάβες σε αρκετά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της πόλης της Κω εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα διαπίστωσε το κλιμάκιο της αρχαιολογικής υπηρεσίας του υπουργείου Πολιτισμού που έφτασε στο νησί της Κω σήμερα το πρωί. «Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν οι βλάβες στα μνημεία και στους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης, στο Κάστρο και στα Οθωμανικά τεμένη. Θα ακολουθήσουν τα πρώτα μέτρα προστασίας και θα προχωρήσει η αποκατάστασή τους μετά από μελέτη. Για τον σκοπό αυτό, αύριο και τη Δευτέρα θα μεταβεί στην Κω κλιμάκιο της Κεντρικής Υπηρεσίας από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων για να εκτιμήσει την κατάσταση και να οριστικοποιήσει τις ενέργειες», πληροφορεί σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού. Επίσης, αναφέρεται ότι «μετακινήσεις και φθορές σε εκθέματα, κυρίως σε πήλινα αγγεία σημειώθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο που θα παραμείνει προς το παρόν κλειστό για σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποκατασταθούν οι φθορές. Κλειστή για σύντομο χρονικό διάστημα θα παραμείνει επίσης η Αναστηλωμένη Ρωμαϊκή Οικία. Για τα νεώτερα μνημεία υπάρχει συνεργασία με το Δήμο της Κω». Ανοιχτός παραμένει ο αρχαιολογικός χώρος του Ασκληπιείου. Για το διάστημα που θα παραμείνει κλειστό το Κάστρο και το Μουσείο της πόλης της Κω οργανώνεται από το ΥΠΠΟΑ και το άνοιγμα στο κοινό ορισμένων αρχαιολογικών χώρων που παρέμεναν κλειστοί. Οι Τούρκος που έχασε τη ζωή του Την ίδια ώρα, τα στοιχεία των δύο ατόμων που έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό που χτύπησε τα ξημερώματα την Κω δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της Hurriyet, ο Τούρκος που έχασε τη ζωή του στο ελληνικό νησί είναι ο Σινάν Κούρτογλου. Η Hurriyet μάλιστα δίνει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του θύματος και σημειώνει ότι ήταν 39 ετών. Το δεύτερο θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι από τη Σουηδία, 27 ετών, και το όνομά του είναι Σίμον Αντρέας Νίλσον. Ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά περισσότερα στοιχεία για τον άτυχο νεαρό. Τα θύματα του σεισμού βρίσκονταν στο νησί για διακοπές και την ώρα που χτύπησε ο Εγκέλαδος διασκέδαζαν σε μπαρ στην Κω, του οποίου κατέρρευσε τοίχος και τους καταπλάκωσε μαζί με άλλους θαμώνες. Τρεις από τους τραυματίες στην Αθήνα

Στο «Θριάσιο» νοσοκομείο έφτασαν με αερομεταφορά το μεσημέρι της Παρασκευής οι τρεις τραυματίες, ένας Έλληνας, ένας Αλβανός και μια Σκανδιναβή, από τον φονικό σεισμό που έπληξε την Κω τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή του νοσοκομείου, Παλαιορούτη Κωνσταντίνο, οι τραυματίες έχουν υποστεί κατάγματα και «αντιμετωπίζονται όπως πρέπει. Λαμβάνουν την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη».

Ως πιο σοβαρή περίπτωση εκτιμάται εκείνη του Αλβανού τραυματία, ο οποίος φέρει κάταγμα στη λεκάνη και στην σπονδυλική στήλη. Εχασε και το δεύτερο πόδι ο Νορβηγός -Στην Κρήτη οι πιο σοβαρά τραυματίες

Στην Κρήτη μεταφέρθηκαν οι πιο σοβαρά τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας ακρωτηριάστηκε και στα δυο του πόδια. Οι τέσσερις πιο σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κρήτης. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που υπάρχει, ο ένας τραυματίας παρελήφθη ακρωτηριασμένος στο κάτω άκρο δεξιά της κνήμης και με κάταγμα κάτω άκρου, ο δεύτερος φέρει κάταγμα του άνω άκρου δεξιά, ο τρίτος κάταγμα οφθαλμικού κόγχου, ενώ ο τέταρτος τραυματίας φέρει κατάγματα. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 23χρονος τουρίστας που τραυματίστηκε σοβαρότατα, κατά τη διάρκεια του φονικού σεισμού των 6,6 Ρίχτερ στην Κω. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, ο άτυχος νεαρός έφθασε το πρωί στο Ηράκλειο με ακρωτηριασμένο το ένα του πόδι και πολλαπλά κατάγματα στο άλλο, με αποτέλεσμα να μπει άμεσα στο χειρουργείο. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του ήταν τέτοια που τελικά χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί και το άλλο άκρο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες. Εξάλλου, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται επίσης στη ΜΕΘ και ο 21χρονος Σουηδός ο οποίος αναμένεται να υποβληθεί επίσης σε ορθοπεδικά χειρουργεία τις επόμενες ώρες. Σαφώς καλύτερη είναι η γενική εικόνα που παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας των δύο Ελλήνων τραυματιών, του 37χρονου άνδρα και τις 28χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με την αναλυτική ενημέρωση της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ: «Από τις πρώτες πρωινές ώρες τα δύο νοσοκομεία της πόλης μας ήταν σε ετοιμότητα για να αντιμετωπιστούν περιστατικά που ενδεχομένως να μεταφερόταν σε αυτά από την Κω. Στις 10:30 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ) διακομίστηκαν τέσσερις τραυματίες, 2 Έλληνες και 2 Αλλοδαποί, η εικόνα που παρουσιάζουν έχει ως εξής: Άνδρας, 21 ετών, Σουηδικής υπηκοότητας νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σε καταστολή διασωληνωμένος, με πολλαπλά κατάγματα και υπαραχνοειδή αιμορραγία. Προετοιμάζεται να υποβληθεί σε ορθοπεδικά χειρουργεία τις επόμενες ώρες. Είναι σταθερός αιμοδυναμικά. Η κατάσταση του με τα ως τώρα δεδομένα κρίνεται κρίσιμη.

Άνδρας, 23 ετών, Νορβηγικής υπηκοότητας μετά το χειρουργείο νοσηλεύεται σε καταστολή διασωληνωμένος στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και έχει άμφω ακρωτηριασμένα τα δύο κάτω άκρα (κνημιαίος και άκρας ποδός). Είναι σταθερός αιμοδυναμικά. Η κατάσταση του με τα ως τώρα δεδομένα κρίνεται κρίσιμη.

Άνδρας, 37 ετών, Ελληνικής υπηκοότητας με τραύμα στον δεξί οφθαλμικό κόγχο από τις 17.15 υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Γυναίκα, 28 ετών, Ελληνικής υπηκοότητας με κάταγμα στο δεξί πόδι στο ύψος της κνήμης και κάταγμα στο μετατάρσιο του αριστερού ποδιού, νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική. Το προσωπικό του νοσοκομείου συνεχίζει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή αντιμετώπιση των παραπάνω περιστατικών. Με νεώτερο δελτίο μας θα ενημερώσουμε για την εξέλιξη της πορείας των ασθενών». Μεγαλύτερος ο σεισμός απ’ ότι είχε αρχικά υπολογιστεί Διακόσιοι μετασεισμοί, από τους οποίους 15 είναι μεγαλύτεροι από 4 Ρίχτερ, έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής στην Κω, σύμφωνα με ανακοίνωση του διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκη Τσελέντη. Επίσης, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο αναθεώρησε προς τα πάνω το μέγεθος του σεισμού, διευκρινίζοντας ότι είναι 6,5 με 6,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Ο κ. Τσελέντης ανέφερε επίσης ότι είναι μεγάλη η πιθανότητα να πρόκειται για τον κύριο σεισμό αυτός που σημειώθηκε στη 01.30 μετά τα μεσάνυχτα. Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Τσελέντη, υπήρξε και τσουνάμι, με ύψωση της θάλασσας κατά περίπου 60 εκατοστά, την ώρα του σεισμού. Παπαζάχος: Μετασεισμοί έως 6 Ρίχτερ θα ακολουθήσουν στην Κω Ο σεισμός της Κω δεν διαφοροποιείται από τον πρόσφατο σεισμό της Λέσβου και από άλλους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στην ίδια περιοχή, καθώς πρόκειται για ακόμη έναν επιφανειακό σεισμό, που σημειώνεται σε σχετικά μικρά βάθη (10-15 χλμ), δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο καθηγητής Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος. Ωστόσο, επέστησε την προσοχή των κατοίκων του νησιού για μία «φυσική ακολουθία» μετασεισμών που μπορεί να φτάσει σε μεγέθη ακόμη και των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. «Οι σεισμικές ακολουθίες μπορεί να συνεχιστούν για μία εβδομάδα με 10 μέρες ακόμη, δίνοντας 50 ή και 100 μετασεισμούς. Περίπου τα τρία τέταρτα των μετασεισμών θα έχουν εξαντληθεί μέχρι τα τέλη του Ιουλίου, ωστόσο, ίσως να συνεχιστούν με μικρότερη ένταση και τους επόμενους μήνες» ανέφερε ο κ. Παπαζάχος. Σύμφωνα με τον καθηγητή, το μέγεθος του σεισμού της Κω, όπως εκτιμάται από το σύνολο μετρήσεων των σεισμογράφων, υπολογίζεται στους 6,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. «Μιλάμε για το γνωστό ρήγμα της χερσονήσου της Αλικαρνασσού. Είναι ένα μεγάλο ρήγμα, μήκους 50χλμ» σημείωσε και θύμισε τον μεγάλο σεισμό από το ίδιο ρήγμα, το 1933, μεγέθους 6,8 βαθμών, που είχε αρκετούς νεκρούς και τραυματίες, όπως και του 1941 και του 1968, μεγέθους 6 βαθμών.

iefimerida

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 21st, 2017 at 23:44 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.