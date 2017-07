Ιούλιος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εγκριση επί της αρχής για πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας ύψους περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσε το εκτελεστικό συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Τα 1.6 δισ. ευρώ – εφόσον η έγκριση δόθηκε επί της αρχής – θα εκταμιευθούν όταν οι ευρωπαίοι εταίροι παρουσιάσουν μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του. Την εισήγηση έκανε η Ντέλια Βελκουλέσκου και η απόφαση ελήφθη μετά από πολύωρη συνεδράση του Ταμείου στην Ουάσιγκτον. .

