Ιούλιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Απαλλαγείτε από τις μύγες εύκολα, με φυσικό τρόπο και μόνο με υλικά από την κουζίνα σας χωρίς κόστος και χημικές, τοξικές ουσίες.

Τι θα χρειαστείτε: Μια σακούλα χάρτινη

Ψαλίδι

Έναν διακορευτή

Σπάγκο

1/4 του φλιτζανιού ζάχαρη

1/4 του φλιτζανιού μέλι ή σιρόπι καλαμποκιού

2 κουταλιές της σούπας νερό Παρασκευή Κόβετε τη σακούλα σε οριζόντιες λωρίδες και κάνετε τρυπούλες με το διακορευτή για να δέσετε τον σπάγκο και να τις κρεμάσετε. Φτιάχνετε την «κολλώδη ουσία». Ανακατέψτε τη ζάχαρη, το μέλι (ή σιρόπι καλαμποκιού) και το νερό σε μια κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας σε χαμηλή φωτιά μέχρι η ζάχαρη να διαλυθεί. Χύστε το μείγμα σε ένα ρηχό μπολ και στη συνέχεια βουτήξτε κάθε λωρίδα χαρτιού διαμέσου του κολλώδες μείγματος μέχρι να είναι καλά επικαλυμμένο και στις δύο πλευρές. Κρεμάστε τις ταινίες flypaper κάπου για να στεγνώσουν. Σιγουρευτείτε να βάλετε μια πετσέτα ή κάτι άλλο απορροφητικό κάτω από τις ταινίες για να μην λερώσετε το χώρο με σταλαγματιές από το κολλώδες μείγμα. Τώρα που οι ταινίες σας είναι έτοιμες, μπορείτε να τις κρεμάσετε όπου εσείς επιθυμείτε για να παγιδεύσετε τα ενοχλητικά έντομα. Συμβουλή: Όταν οι ταινίες στεγνώσουν, μπορείτε να τις ανανεώσετε με λίγο ζαχαρόνερο και θα γίνουν πιο αποτελεσματικές από πριν! neadiatrofis loading…

