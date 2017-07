Ιούλιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Απόφαση με την οποία δίνεται παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους έδρα στην Κω υπέγραψε η Κατερίνα Παπανάτσιου.



Ακόμη, θα ληφθούν και άλλα μέτρα διευκόλυνσης για τους πολίτες της Κω σχετικά με τις προθεσμίες των φορολογικών τους υποχρεώσεων, τα οποία και θα ανακοινωθούν άμεσα.



Η απόφαση πάρθηκε λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που έπληξε την Κω και είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. iefimerida loading…

