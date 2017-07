Ιούλιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Πολλές εκατοντάδες περιπτεράδες της Γαλλίας, έξαλλοι με το σχέδιο της κυβέρνησης να αυξήσει την τιμή του πακέτου τσιγάρων στα 10 ευρώ, έδεσαν με σακούλες τα αυτόματα ραντάρ ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους της χώρας.



«450 ραντάρ ακινητοποιήθηκαν, τα καλύψαμε με μαύρες σακούλες και βάλαμε αφίσες για να καταγγείλουμε την απόφαση των 10 ευρώ το πακέτο. Είμαστε 500 περιπτεράδες από όλη τη Γαλλία», δήλωσε η ομοσπονδία περιπτεράδων σε ανακοίνωσή της, την Παρασκευή, 21 Ιουλίου.

Συνολικά, είναι 25.000 οι περιπτεράδες σε όλη τη Γαλλία και δηλώνουν οργισμένοι από την απόφαση της κυβέρνησης. Εκτιμούν ότι η απόφαση, λίγο πριν τις διακοπές του καλοκαιριού, θα δώσει οριστικό χτύπημα στην κατανάλωση.

Η υπουργός υγείας της Γαλλίας, Agnès Buzyn, ανακοίνωσε ότι το πακέτο τσιγάρων θα φθάσει τα 10 ευρώ, μέσα στα προσεχή τρία χρόνια.

