Ιούλιος 21st, 2017 by Σταματίνα

H μπύρα είναι το αγαπημένο ποτό του καλοκαιριού και καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες παγκοσμίως. Ωστόσο, εκτός από την απόλαυση που μπορεί να προσφέρει, λίγη ποσότητα μπύρας μπορεί να λύσει τα χέρια και σε καθημερινά μικροπροβλήματα.



Δείτε παρακάτω τρεις εναλλακτικές χρήσεις της… 1. Απομακρύνει τα έντομα Αν βλέπετε συχνά στο σπίτι σας διάφορα έντομα κυρίως τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες δεν έχετε παρά να ραντίσετε με λίγη μπύρα την πηγή του κακού και συγκεκριμένα τη φωλιά τους . Μόλις μυρίσουν τη μπύρα θα τρέξουν με αποτέλεσμα να παγιδευτούν και να μην εμφανιστούν ξανά. 2. Διώχνει τη σκουριά Ραντίστε την σκουριασμένη επιφάνεια, για παράδειγμα τη σκουριασμένη βίδα που δεν ξεβιδώνει και απλά να περιμένετε. Μετά από 30 δευτερόλεπτα θα μπορέσετε να βγάλετε τη βίδα καθώς έχει την ιδιότητα να «σπάει» τη σκουριά.



3. Αντιμετωπίζει λεκέδες Η διαδικασία απλή ειδικά για λεκέδες όπως καφές ή τσάι. Ρίχνετε την μπύρα στο λεκέ και τρίβετε μέχρι να εξαφανιστεί, αν ο λεκές επιμένει, επιμείνετε και εσείς,. Στο τέλος θα βγείτε νικητές! baby loading…

