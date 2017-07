Ιούλιος 21st, 2017 by Σταματίνα

«Η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές είναι απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης», σημείωσε ο Μάριο Ντράγκι, λέγοντας πως η έκδοση ομολόγων πρέπει να είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής, που περιλαμβάνει και την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος. «Η συνετή εφαρμογή του προγράμματος και η αξιοπιστία είναι ωστόσο σημαντικά για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Τράπεζα της Ελλάδας έχει εκφράσει κάποιες ανησυχίες γι’ αυτό» ανέφερε ο κ. Ντράγκι κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιεί ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.



«Η εφαρμογή του προγράμματος είναι ουσιώδης για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών», τόνισε ο ίδιος, αναγνωρίζοντας πως «έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην Ελλάδα». Μιλώντας στη Φρανκφούρτη υπό τη σκιά των πληροφοριών πως η Αθήνα εξετάζει έκδοση 5ετούς ομολόγου, ο κ. Ντράγκι τοποθετήθηκε με νόημα πως η υλοποίηση του Μνημονίου είναι απαραίτητη προκειμένου η χώρα μας να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών. Ανάλογο σκεπτικό φέρεται να είχε μεταφέρει νωρίτερα στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μολονότι δεν αναφέρθηκε σε σημερινές τοποθετήσεις του κ. Στουρνάρα, ο κ. Ντράγκι υπενθύμισε πρόσφατες δηλώσεις του έλληνα κεντρικού τραπεζίτη στη «Wall Street Journal» πως η κυβέρνηση δεν πρέπει να βιαστεί να επιστρέψει στις αγορές κι ότι προέχουν άλλα ζητήματα, όπως οι αποκρατικοποιήσεις. «Η ελληνική κεντρική τράπεζα έχει εκφράσει κάποιες ανησυχίες» για το χρονοδιάγραμμα εξόδου στις αγορές, είπε λακωνικά ο κεντρικός τραπεζίτης του ευρώ, αν και παραδέχτηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχει επιτευχθεί αξιόλογη πρόοδος στο ελληνικό πρόγραμμα. Νέο «όχι» στην ένταξη στο QE Παράλληλα, ο κ. Ντράγκι αποσαφήνισε εκ νέου πως αυτή τη στιγμή η ΕΚΤ δεν εξετάζει ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.



«Είναι πρόωρο να μιλάμε για άλλα πράγματα», είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου. Η ΕΚΤ έχει καταστήσει σαφές πως δεν είναι δυνατό να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο QE προτού οι ευρωπαίοι εταίροι καταρτίσουν μέτρα ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του. iefimerida loading…

