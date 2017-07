Ιούλιος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Όταν η ακρίβεια έχει φτάσει στο απροχώρητο, όταν οι μαζικές απολύσεις ή οι μειώσεις ωραρίου και αμοιβών έχουν μετατραπεί σε καθημερινή υπόθεση και η ζωή έχει γίνει δυσκολότερη από ποτέ, τότε… οι απλοί άνθρωποι ξεσηκώνονται, ο ένας μετά τον άλλο υψώνουν ανάστημα και φωνή διαμαρτυρίας! Αυτό είναι το θέμα που πραγματεύεται η πολιτική σάτιρα του Ντάριο Φο «Δεν πληρώνω! Δεν πληρώνω!», με την οποία το Θέατρο Έκφραση θα ταξιδέψει το φετινό καλοκαίρι σε όλη την Ήπειρο αλλά κι εκτός αυτής. Τη διασκευή – σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Χρήστος Χρήστου. Το «Δεν πληρώνω! Δεν πληρώνω!», θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Καστράκι Γρεβενών την Δευτέρα, 24 Ιουλίου, με ώρα έναρξης τις 9.30 μ.μ.. Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 € κανονικό και 7 € (μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων). Προπώληση εισιτηρίων 5€ στο Ξενοδοχείο Αχίλλειον & στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστου «Το Ασυναγώνιστον» , Μεγ. Αλεξάνδρου 4. Αιχμηρό και επίκαιρο Γραμμένο το 1974, το «Δεν πληρώνω! Δεν πληρώνω!» είναι ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα της καριέρας του διάσημου Ιταλού νομπελίστα. Είναι μια εξαιρετική κωμωδία, μια ανατρεπτική σάτιρα κοινωνικής διαμαρτυρίας, μια υπέροχη φάρσα που έρχεται να ξορκίσει τα κακώς κείμενα, προκαλώντας μεν άφθονο γέλιο αλλά ταυτόχρονα θέτοντας στον θεατή κι ορισμένα σοβαρά ερωτήματα κοινωνικού περιεχομένου. Έργο αιχμηρό, διακρίνεται για τους ευφυείς διαλόγους, την ευρηματικότητα και την επικαιρότητα του. Ανεβαίνει λοιπόν από την Έκφραση ως καλοκαιρινό… αντίδοτο, στην ακρίβεια και την μελαγχολία της εποχής μας! Η υπόθεση Στην πόλη του Μιλάνο ξεσπάει ανταρσία. Οι γυναίκες κάνουν πλιάτσικο στα σούπερ μάρκετ, οι εργάτες διακόπτουν την κυκλοφορία των τρένων, τα παιδιά πετροβολούν τους αστυνομικούς. Μέσα σ’ όλα αυτά, δύο τίμιες οικογένειες αγωνίζονται με όπλο την «ανυπακοή» κόντρα σε μια παράλογη κοινωνία. Το σπίτι του νομοταγή προλετάριου Τζοβάνι και της «επαναστατημένης» Αντωνίας, γίνεται γιάφκα και τόπος συνάντησης ενός αναρχικού αστυνομικού, ενός γκαστρωμένου καραμπινιέρου και ενός γέρου φιλοσόφου με άνοια. Κάπως έτσι, η ζωή όλων γίνεται πιο όμορφη, αλλά ταυτόχρονα και πιο ρημαγμένη! Οι συντελεστές Διασκευή – Σκηνοθεσία Χρήστος Χρήστου, σκηνικά Γιάννης Κράβαρης, χορογραφίες Φανή Σκεντέρη φωτισμοί Χρήστος Χρήστου, μουσική επιμέλεια Γεωργία Διακοπούλου, βοηθός σκηνοθέτη Άρτεμις Τορουνίδη, video-αφίσα Αντώνης Χρήστου. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γεωργία Διακοπούλου, Νατάσα Τσαμπά, Γιάννης Παπαγεωργίου, Χρήστος Χρήστου, Πέτρος Χριστακόπουλος, , Θανάσης Λανάρης.

