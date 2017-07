Ιούλιος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με αφορμή την πραγματοποίηση της ημερίδας με τίτλο :«Ιαματικός φυσικός πόρος Κιβωτού Γρεβενών-Προοπτικές ανάπτυξης» που θα γίνει το Σάββατο στην Κιβωτό Γρεβενών, οΓενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών πηγών Ελλάδας, Μάρκος Δανάς, μίλησε την Παρασκευή (21-7) , στον Star-fm: «Υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης για τον τουρισμό Υγείας» ανέφερε ο κ.Δανάς, ο οποίος είναι και μέλος της επιτροπής προστασίας Ιαματικών φυσικών πόρων του Υπουργείου Τουρισμού, αρκεί όμως : «Οι τοπικές κοινωνίες να είναι οργανωμένες, συγκεκριμένες και να ξέρουν τι θέλουν» … http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/07/starfm-danas-markos-21-7-17.mp3

Αρχείο mp3



