Η Ρωσίδα δικηγόρος που συναντήθηκε με τον μεγαλύτερο γιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από τις προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου είχε επί χρόνια πελάτη της τη ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB, σύμφωνα με ρωσικά δικαστικά έγγραφα τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Τα έγγραφα αυτά δείχνουν ότι η δικηγόρος Νατάλια Βεσελνίτσκαγια, μεταξύ 2005-13, εκπροσώπησε επιτυχώς τα συμφέροντα της FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διάδοχος της KGB) σε μια δικαστική διαμάχη σχετική με την ιδιοκτησία ενός κτιρίου στη βορειοδυτική Μόσχα.



Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Βεσελνίτσκαγια ήταν υπάλληλος της ρωσικής κυβέρνησης ή των μυστικών υπηρεσιών και η ίδια έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με το Κρεμλίνο. Ωστόσο το γεγονός ότι εκπροσώπησε την FSB στα δικαστήρια μπορεί να προκαλέσει πολλές υποψίες σε ορισμένους Αμερικανούς πολιτικούς. Πέρσι η κυβέρνηση του τότε προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα επέβαλε κυρώσεις στην FSB για τον υποτιθέμενο ρόλο της στις κυβερνοεπιθέσεις πριν από τις προεδρικές εκλογές, κάτι που η Μόσχα αρνείται κατηγορηματικά. Ο Τσαρλς Γκράσλεϊ, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, έχει εκφράσει πολλά ερωτηματικά για το γιατί επιτράπηκε στη Ρωσίδα δικηγόρο να μπει στις ΗΠΑ. Ούτε η Βεσελνίτσκαγια, ούτε η FSB ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Reuters να σχολιάσουν την υπόθεση. Σύμφωνα με τα έγγραφα η δικηγόρος και η νομική εταιρεία Kamerton Consulting εκπροσώπησαν τη «στρατιωτική μονάδα 55002» σε αυτή τη διαμάχη που χρονολογείται τουλάχιστον από το 2003. Ένας δημόσιος κατάλογος των ρωσικών νόμιμων οντοτήτων δείχνει ότι η FSB ίδρυσε αυτή τη στρατιωτική μονάδα, η νόμιμη διεύθυνση της οποίας βρίσκεται πίσω από την έδρα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διαπιστώσει αν η Βεσελνίτσκαγια είχε αναλάβει και κάποια άλλη δουλειά για λογαριασμό της FSB, ούτε να επιβεβαιώσει ποιος κατέχει σήμερα το κτίριο που βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος δέχτηκε τον Ιούνιο του 2016 να συναντηθεί με τη Βεσελνίτσκαγια. Σύμφωνα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έδωσε ο ίδιος στη δημοσιότητα, του είχαν πει ότι επρόκειτο για μια δικηγόρο της ρωσικής κυβέρνησης που ενδέχεται να είχε στην κατοχή της πληροφορίες για τη Χίλαρι Κλίντον, την αντίπαλο του πατέρα του στις εκλογές.



Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι η συγκεκριμένη δικηγόρος «δεν έχει καμία σχέση μαζί μας». Η ίδια υποστηρίζει ότι ουδέποτε διέθετε πληροφορίες για την Κλίντον και ότι είναι έτοιμη να καταθέσει στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για να σταματήσει η «μαζική υστερία» γύρω από τη συνάντησή της με τον Τραμπ τον νεότερο. Η υπόθεση στην οποία η Βεσελνίτσκαγια εκπροσώπησε την FSB ήταν ιδιαίτερα σύνθετη: τουλάχιστον δύο φορές τα εφετεία έκριναν υπέρ των ιδιωτικών εταιρειών στις οποίες ήθελε να κάνει έξωση η Υπηρεσία. Το κτίριο ιδιωτικοποιήθηκε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 αλλά η ρωσική κυβέρνηση υποστήριζε στην αγωγή της ότι είχε πουληθεί παράνομα σε ιδιωτικές εταιρείες. ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters loading…

