Ανακοίνωση με την οποία ξεκαθαρίζει πως ο πατήρ Κλεομένης δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική εκκλησία, εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος. Η φιγούρα του μοναχού Κλεομένη έχει κατακλύσει το διαδίκτυο και τα social media, με σχόλια περιπαικτικά για τις δράσεις και δηλώσεις του. Πολλά δε είναι τα βίντεο, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και απεικονίσουν τον εν λόγω άνδρα να βανδαλίζει αγάλματα ή ΑΤΜ ή να επιτίθεται στα κέηκ (!) και στα 50ευρα. Τα βίντεο αυτά αποτέλεσαν την αφορμή για να πάρει θέση η Ιερά Σύνοδος και να καταστήσει σαφές πως ο αυτοαποκαλούμενος «πατήρ Κλεομένης» δεν είναι ούτε μοναχός, ούτε κληρικός της ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος.



Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου: «Κατά το τελευταίο διάστημα αναρτώνται στο διαδίκτυο βιντεοσκοπημένοι βανδαλισμοί μνημείων και εγκαταστάσεων και υβριστικές δηλώσεις ρασοφόρου, ο οποίος αυτοαποκαλείται «πατήρ Κλεομένης» και δηλώνει ότι ενεργεί προς υπεράσπιση της ορθοδόξου πίστεως. Επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι ούτε μοναχός, ούτε κληρικός της ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος. Αποδοκιμάζουμε τις παράνομες πράξεις του ως απολύτως άσχετες με τον Λόγο αγάπης και πραότητας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δηλώνουμε την συμπαράστασή μας προς όσους πλήττονται από τις ενέργειές του. Με αφορμή την παραπάνω περίσταση, καλούμε τον λαό να είναι γενικότερα επιφυλακτικός απέναντι σε ανάλογες περιπτώσεις ρασοφόρων, οι οποίοι εμφανίζονται ως δήθεν μοναχοί ή κληρικοί της ορθόδοξης Εκκλησίας». Περίπτωση ο πατήρ Κλεομένης Ο παλαιοημερολογίτης πατήρ Κλεομένης καταφέρεται, μεταξύ άλλων, εναντίον του Ισλάμ και των Εβραίων, ενώ με κάθε ευκαιρία εκφράζει το μίσος του για κάθε ηλεκτρονική συσκευή (αφού κατά τη γνώμη του είναι συσκευές του «666»), για το barcode των προϊόντων, τα ATM, τις τράπεζες, τους μασόνους και πολλά ακόμα. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που η προκειμένη «ακτιβιστική» δράση του πατέρα Κλεομένη παίρνει τη μορφή πραγματικής επίθεσης εναντίον οποιουδήποτε «κακού», που πρέπει να νικηθεί κατά τη γνώμη του. Ας θυμηθούμε μερικές μόνο από τις viral στιγμές του: Εναντίον των κέικ: Κλωτσιές σε ATM:

Εναντίον 50ευρου:



Και η τελευταία δράση του Κλεομένη Σε βίντεο που ανάρτησε από τη Λάρισα ο «πατήρ-Κλεομένης» εμφανίζεται να βανδαλίζει το μνημείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων που βρίσκεται στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων και στέκει εκεί για να θυμίζει τις θηριωδίες των ναζί. Ο ρασοφόρος με πρωτοφανή χυδαιότητα έφτυνε, κλωτσούσε και έβριζε το μνημείο και τους Εβραίους ενώ στο τέλος πέταξε και ένα αυγό, προσβάλλοντας με αυτό τον τρόπο την ιστορική μνήμη και ξεπερνώντας τα όρια της γραφικότητας και της γελοιοποίησης. iefimerida loading…

