Ιούλιος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δίχως αμφιβολία αποτελεί έναν από τους ανερχόμενους άλτες του μήκους στην Ευρώπη. Στα 19 του χρόνια ο Μίλτος Τεντόγλου παρουσιάζει την βελτίωση, την εξέλιξη και την πρόοδο που θα πρέπει να έχεις ένας αθλητής με το ταλέντο του.

Η νίκη του σήμερα στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με άλμα στα 8,07 μ. ήρθε απόλυτα φυσιολογικά, δεδομένο του ότι ήταν μακράν ο καλύτερος από τους μετέχοντες. Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι» προσγειώθηκε» δύο φορές στα 8,07 μ. στο πρώτο και δεύτερο άλμα του, ήταν άκυρος στο τρίτο και το πέμπτο και πέτυχε 7,91 μ. στο τέταρτο, ενώ στο έκτο και τελευταίο σημείωσε 7,78 μέτρα .



Η νίκη του Τεντόγλου έχει και σημειολογική αξία δεδομένο του ότι στην ίδια διοργάνωση, στην ίδια πόλη ένας άλλος σπουδαίος Ελληνας άλτης του μήκους κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Το 2001 ο Λούης Τσάτουμας «προσγειώθηκε» στα 7,98 μέτρα στην αντίστοιχη διοργάνωση και πανηγύρισε την πρώτη μεγάλη διάκριση της καριέρας του. Ο Τεντόγλου κατέκτησε το 24 ελληνικό μετάλλιο στην ιστορία του θεσμού και το έκτο χρυσό. Παράλληλα ο νεαρός έκλεισε τον κύκλο του στην κατηγορία των εφήβων με ένα χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ένα χάλκινο σε Παγκόσμιο, από πέρυσι στο Μπίντγκοζ.





Εξαιρετικό αγώνα έκανε και ο Παναγιώτης Μαντζουρογιάννης, που κατέκτησε την όγδοη θέση με 7,74 μέτρα. Ο αθλητής βελτίωσε δύο φορές στη διάρκεια του τελικού το ατομικό του ρεκόρ, αφού πριν το 7,74 μ. στην έκτη προσπάθεια είχε πετύχει 7,72 μ. στην τρίτη προσπάθεια, επίδοση που τον έβαλε στην οχτάδα. Ο αθλητής του Παύλου Σκορδίλη ξεκίνησε την προετοιμασία του μετά το χειμώνα, εξαιτίας σοβαρού τραυματισμού, ωστόσο κατάφερε να βρει το δρόμο προς τις καλές επιδόσεις. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Γιάκουμπ Αντεζάκ με 8,02 μ. και νέο ατομικό ρεκόρ και το χάλκινο ο Σάντος με 7,96 μέτρα. segas

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 21st, 2017 at 21:00 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΣΤΙΒΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.