Ιούλιος 21st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά τον «χρυσό» Μίλτο Τεντόγλου, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πρόγραμμα της τρίτης ημέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20 στο Γκροσέτο. Ο Γιώργος Τζατζιμάκης μετέχει στον απευθείας τελικό των 10.000 μ. βάδην και με βάση την εμφάνιση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος έχει κάθε λόγο να ελπίζει σε μια παρουσία στην πρώτη 10άδα. Θέση εκκίνησης θα πάρουν συνολικά 16 βαδιστές. Στον τελικό του ύψους θα συμμετάσχει ο Αντώνης Μέρλος, που με 2,20 μ. έχει κάθε λόγο να σκέφτεται ακόμη και το μετάλλιο. Επιτυχημένη πρέπει να θεωρείται ήδη η παρουσία του Γιώργου Μηλιαρά, που αν και Παίδας αγωνίζεται στον τελικό των 1.500 μ. με βασικό στόχο να βελτιώσει το ατομικό του ρεκόρ.

Στον τελικό της σφαιροβολίας θα πάρει η Μαρία Μαγκούλια, μετά την εξαιρετική της παρουσία στον σημερινό προκριματικό, ενώ στον ημιτελικό των 400 μ. εμπ. η Άννα Κιάφα.

Η αθλήτρια από την Κατερίνα θα τρέξει στην δεύτερη ημιτελική σειρά και για να προκριθεί θα πρέπει τερματίσει μέσα στις πρώτες θέσεις ή να είναι στις δύο καλύτερες επιδόσεις στο σύνολο των σειρών. Κούρσα τακτικής θα χρειαστεί να κάνει και πάλι ο Θάνος Καλάκος αν θέλει να βρεθεί στον τελικό των 800 μέτρων. Το επίπεδο του αγώνα θα είναι υψηλό, ωστόσο ο αθλητής μας έχει δείξει πως μπορεί να ανταποκριθεί στα δύσκολα. Ο Καλάκος θα τρέξει στη δεύτερη ημιτελική σειρά. Την πρόκριση θα πάρουν οι δύο πρώτοι και οι δύο με τους καλύτερους χρόνους.

Στο α΄’ προκριματικό γκρουπ του μήκους θα πάρει μέρος η Ελένη Κουτσαλιάρη με στόχο να κυνηγήσει το φετινό της 6,13 μ., που είναι ικανό να την βάλει ακόμη και τελικό, δεδομένο του ότι το όριο έχει οριστεί στα 6,20 μέτρα.

Στον προκριματικό του τριπλούν μετέχουν οι Δημήτρης Μονόπωλης και Ανδρέας Πανταζής με το όριο να έχει οριστεί στα 15,70 μ., επίδοση μέσα στις δυνατότητες του Μονόπωλη, που πήγε στη διοργάνωση με 15,81 μέτρα. Τις προσπάθειες του στο δέκαθλο ξεκινάει αύριο το πρωί ο Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης. Σάββατο 22/7 Πρωί 10.00 100 μ. 10άθλου – Σπυριδωνίδης

10.25 10.000 μ. βάδην, Τελικός Τζατζιμάκης

10.55 Μήκος 10άθλου – Σπυριδωνίδης

12.30 Μήκος Ν, πρ. Κουτσαλιάρη

12.40 Σφαιροβολία, 10άθλου – Σπυριδωνίδης Απόγευμα 16.00 400 μ. εμπ. Ημ. Κιάφα

16.10 Υψος 10άθλου – Σπυριδωνίδης

17.30 800 μ. Ημ. – Καλάκος

17.45 Τριπλούν Ε, πρ. Μονόπωλης, Πανταζής

18.20 1.500 μ. Ε, Τελικός – Μηλιαράς

19.05 Υψος Ε., Τελικός – Μέρλος

19.25 Σφαιροβολία Ν., Μαγκούλια

20.15 400 μ. 10άθλου – Σπυριδωνίδης segas

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 21st, 2017 at 23:11 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΣΤΙΒΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.