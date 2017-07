Ιούλιος 21st, 2017 by Σταματίνα

Πρωτιά στις τουριστικές αφίξεις σημείωσε το Ιόνιο το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και τοιυ ΣΕΤΕ η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρουσίασε αύξηση τουρισμού 12,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2016, ενώ ακολουθούν η Κρήτη με 11,7% και τα Δωδεκάνησα με 11,2%.



Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η Κέρκυρα παρουσιάζει αύξηση τουριστικών αυξήσεων 6,70%, το ‘Ακτιο 21,10%, η Κεφαλονιά 9,20% και η Ζάκυνθος 19,20%. Σε δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Νησιωτικής Πολιτικής της ΠΙΝ Σπύρος Γαλιατσάτος, ανέφερε ότι « η άνοδος της τουριστικής επισκεψιμότητας στο Ιόνιο είναι συνεχής και σταθερή, σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων λόγω του αποτελεσματικού τουριστικού σχεδιασμού στον τομέα της προβολής των νησιών, στις δημόσιες σχέσεις, οι οποίες έχουν προωθητικό χαρακτήρα, αλλά και λόγω του κύρους και της συνέπειας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις σχέσεις με τους συνεργάτες της, με το υπουργείο Τουρισμού, τα γραφεία ΕΟΤ εσωτερικού και εξωτερικού, τις πρεσβείες, τα ελληνικά Προξενεία, τα γραφεία Δημοσίων Σχέσεων και όλους τους φορείς του τόπου». «Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα συνεχίσει να εργάζεται στον τομέα της προβολής και ανάπτυξης της τουριστικής οικονομίας με στόχο τα αποτελέσματα αυτά να διαχυθούν όσο γίνεται περισσότερο στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, κυρίως δια μέσου των επενδύσεων, οι οποίες κινούνται έντονα σε όλα τα νησιά.



Φυσικά όλα αυτά αποκτούν υπόβαθρο με τις συνεχείς προσπάθειες των τουριστικών επιχειρήσεων για την βελτίωση των εγκαταστάσεών τους και της βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών» δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Νησιωτικής Πολιτικής της ΠΙΝ Σπύρος Γαλιατσάτος και πρόσθεσε ότι «Δεδομένου ότι το περσινό τελικό ποσοστό αύξησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που ήταν 13,2% και παρά το ότι αρκετές μονάδες δεν λειτουργούν κατά την τρέχουσα περίοδο, λόγω ριζικής ανακαίνισης και με ήδη παραγραμματισθείσες πρόσθετες πτήσεις για το 2018, προεξοφλείται μια σταθερή πλέον, ανοδική και διψήφια ετήσια άνοδος για τα νησιά του Ιονίου». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Ιούλιος 21st, 2017 at 18:29 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.