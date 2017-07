Ιούλιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Ελλάδα προχώρησε στην πρόσληψη έξι τραπεζών, για να οργανώσουν την επιστροφή της χώρας στις αγορές, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Μία πηγή ανέφερε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι η Ελλάδα ανέθεσε στις Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC τη διαχείριση της έκδοσης πενταετούς ομολόγου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έξοδος στις αγορές μπορεί να γίνει ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, αλλά το χρονοδιάγραμμα παραμένει αβέβαιο, καθώς αναμένεται η έγκριση των δανειστών. Δύο άλλες πηγές του Reuters ανέφεραν ότι η έκδοση θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος άσκησης διαχείρισης παθητικού. Μία επιλογή που εξετάζεται είναι οι επενδυτές να επεκτείνουν τις προθεσμίες λήξης μέσω δημοπρασίας για τα ομόλογα που λήγουν τον Απρίλιο του 2019. Αλλη επιλογή θα ήταν η υποβολή προσφορών, ή επαναγορά, των λεγόμενων «strip», που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους το 2012. Οι προαναφερόμενες τράπεζες αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο στο Reuters. iefimerida

