Ιούλιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Ορισμένες επιχειρήσεις, οι οποίες επλήγησαν από τις κυβερνοεπιθέσεις τον περασμένο μήνα, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στα συστήματά τους, στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στην κανονική τους λειτουργία. Το κύμα των κυβερνοεπιθέσεων, στις οποίες χρησιμοποιήθηκε μια παραλλαγή του κακόβουλου λογισμικού Petya, ξεκίνησαν στις 27 Ιουνίου από την Ουκρανία και με ταχύτατους ρυθμούς εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο, επηρεάζοντας μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς.



Ένας ερευνητής σε θέματα κυβερνοασφάλειας δήλωσε στο βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC, ότι δύο μεγάλα αμερικανικά νοσοκομεία αντιμετώπιζαν ακόμα προβλήματα, ενώ εξέφρασε την άποψή του ότι η κατάσταση είναι «ανησυχητική». Ορισμένες από τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, συμπεριλαμβανομένης της Mondelez International και του ομίλου καταναλωτικών αγαθών Reckitt Benckiser, προβλέπουν ότι οι επιθέσεις θα έχουν επιπτώσεις στις πωλήσεις τους.



«Από τη μία πλευρά, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες εξακολουθούν να βιώνουν τον αντίκτυπο των επιθέσεων και να προσπαθούν να επαναφέρουν τα συστήματά τους», δήλωσε στο BBC o ερευνητής σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας, Κέβιν Μπόμοντ. «Από την άλλη πλευρά, είναι καλό που βλέπουμε ότι ορισμένες επιχειρήσεις δεν διστάζουν να μιλήσουν ανοιχτά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν», πρόσθεσε ο ίδιος. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 20th, 2017 at 09:03 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.