Ιούλιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Το Chutney που αγοράζετε έτοιμο στο σούπερ μάρκετ ή στα ντελικατέσσεν για να νοστιμίσετε το τραπέζι σας, είμαι μια εύκολη συνταγή για να το κάνετε μόνοι σας. Το Chutney διατηρείται στο ψυγείο σας για 2-3 εβδομάδες.



Υλικά 7 φέτες μπέηκον, ψιλοκομμένες

2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια λευκά, κομμένα σε λωρίδες

Πιπέρι χοντροκομμένο, αρκετό

3 κουταλιές σούπας ξύδι μπαλσάμικο

1/2 φλυτζάνι ζάχαρη ξανθιά

1/2 φλυτζάνι νερό

2 κουταλιές της σούπας κονιάκ ή μπράντι Εκτέλεση Σε μια κατσαρόλα ή τηγάνι ροδίστε το μπέηκον σε μια κουταλιά ελαιόλαδο -Βάλτε το στην άκρη, σε χαρτί για να στραγγίσει, και κόψτε το

Στην ίδια κατσαρόλα ροδίστε απαλά τα κρεμμύδια με το πιπέρι, μέσα στο ελαιόλαδο που έμεινε

Ρίξτε το ξύδι μπαλσάμικο και αφήστε να φύγουν τα πολλά υγρά, 3-4 λεπτά

Προσθέστε την ζάχαρη, το νερό, το αλκοόλ και το μπέηκον σε κομμάτια

Σιγοβράστε για 20 λεπτά περίπου ώσπου να φύγουν εντελώς τα υγρά -Να μην ξεραθεί

Αφήστε να κρυώσει και διατηρήστε στο ψυγείο

Τρώγεται με μπριζόλες, κοτόπουλο, Burger, αλλά συνοδεύει και τυριά ή απλά σε μια φέτα ψωμί Σε μια εγγλέζικη συνταγή που βρήκα, αντί για κονιάκ έβαλαν ουίσκι. iefimerida loading…

