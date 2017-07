Ιούλιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε ρυθμούς…συννενόησης, αλλά με έντονη δόση κριτικής από τους «53» πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ παρουσία του πρωθυπουργού, η οποία απετέλεσε επί της ουσίας και τα προεόρτια για την Κεντρική Επιτροπή που ξεκινά αύριο. Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida τα στελέχη της τάσης των «53» άσκησαν σκληρή κριτική. Την…τιμητική του και αυτή τη φορά είχε το δίδυμο Κοντονή-Μουζάλα. Κατά πληροφορίες, στον υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή χρεώνουν προσπάθεια ακύρωσης του νόμου Παρασκευόπουλου, αλλά και πολύ χειρότερα, επιλογές αυστηροποίησης του τρομονόμου. Το δεύτερο πρόσωπο από το υπουργικό συμβούλιο, με το οποίο υπάρχει μέτωπο είναι ο υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννης Μουζάλας. Σε αυτό, χρεώνουν- και μάλιστα όχι μόνο στελέχη των «53»- κακές αποφάσεις στη διαχείριση του προσφυγικού, διοικητική ανεπάρκεια αλλά και άρνηση να συζητήσει με τους εκπροσώπους του κόμματος. «Κάναμε σοβαρές υποχωρήσεις»

Κατά λοιπά στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε κατά τη συνεδρίαση για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει κυβέρνηση και κόμμα από δω και στο εξής, στέλεχος της εν λόγω τάσης τόνιζε πως : «ο απολογισμός που κάναμε δεν ήταν καθόλου ειλικρινής καθώς δεν αναφέρει ότι προχωρήσαμε σε σοβαρές υποχωρήσεις». Θέση, η οποία διατυπώθηκε και μέσα στη συνεδρίαση. Κριτική σε Γαβρόγλου από τη νεολαία

Σύμφωνα με πληροφορίες δε από άλλα στελέχη του κόμματος αλλά και από τη νεολαία του κόμματος, ασκήθηκε σκληρότατη κριτική στο νομοσχέδιο Γαβρόγλου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στον υπουργό Παιδείας καταλογίζουν ότι στην προσπάθειά του να τηρήσει ισορροπίες έχει καταφέρει να βάλει απέναντί του τους πάντες, καθώς θεωρούν ότι το νομοσχέδιό του είναι περισσότερο άσκηση τήρησης ισορροπιών και λιγότερο μια τομή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. «53» σε Τσίπρα: Τώρα χρειάζεται αριστερός

Η ομάδα των «53+» ζητάει συγκεκριμένα βήματα για την επιτάχυνση του «παράλληλου» προγράμματος για τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικά ομάδων. Παράλληλα ασκεί σκληρή κριτική σε επιλογές συγκεκριμένων κυβερνητικών στελεχών, ζητώντας έμμεσα ή και καθαρά ανασχηματισμό με αλλαγές σε τουλάχιστον τέσσερα υπουργεία. «Κάναμε δεξιό ανασχηματισμό για να κλείσει η συμφωνία, τώρα χρειάζεται αριστερός ανασχηματισμός, για να πειστεί η κοινωνία» σχολίαζε στέλεχος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης ενώ άλλος δηλώνει ότι «θα πρέπει να μιλήσουμε στην κοινωνία κι όχι μόνο στις αγορές». Οι αμετακίνητοι και αυτοί που θα αποχωρήσουν όταν έρθει ο ανασχηματισμός Γρίφος η «περίπτωση Τσακαλώτου»

Από σαράντα κύματα έχουν περάσει οι σχέσεις Τσίπρα-Τσακαλώτου, καθώς τους τελευταίους έξι μήνες δεν ήταν πάντα ρόδινες, παρά τις κυβερνητικές διαψεύσεις. Αποκορύφωμα ήταν ένα επεισόδιο για το επικοινωνιακό της όλης υπόθεσης στο eurogroup του Φεβρουαρίου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε όλες τις κομματικές συνεδριάσεις οι δυο τους μιλούν πάντα ανοιχτά, ακόμα κι αν χρειαστεί να διαφωνήσουν. Αυτό βέβαια, δε σημαίνει ότι ο κ. Τσακαλώτος έχει καλή σχέση με όλους τους υπουργούς. Όσοι τον γνωρίζουν, λένε ότι πολλά θα κριθούν από το αν επιθυμεί και ο ίδιος να συνεχίσει από τη θέση του υπουργού Οικονομικών. Ο κ. Τσακαλώτος είναι εκ των βασικών μελών της κίνησης των «53» και επηρεάζει μία «καλή» μερίδα βουλευτών, ενώ με δεδομένο ότι η συμφωνία φέρει την υπογραφή του, αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι «ο Ευκλείδης δεν πάει πουθενά». Συν τοις άλλοις του έχουν αμέριστη εκτίμηση και εκτός συνόρων, οπότε είναι μάλλον λογικό αν, βέβαια, όλα κυλήσουν ομαλά, να είναι αυτός που θα πιστωθεί την ολοκλήρωση του Προγράμματος το 2018. Προκαλούν προβληματισμό

Την άγουσα –ακούγεται όλο και περισσότερο- ότι θα πάρει ο υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου ο οποίος δείχνει να μην προσαρμόζεται στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας. Αντιθέτως, ενισχυμένος αναμένεται να είναι ο ρόλος του νυν αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Στέργιου Πιτσιόρλα. Μεγάλο ερωτηματικό αποτελεί και η περίπτωση του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου. Αμετακίνητοι

Στην «ομάδα» των αμετακίνητων ,τέλος, είναι ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης. Ισχυρός είναι ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, ο αναπληρωτής υπουργός υγείας Παύλος Πολάκης που διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον πρωθυπουργό, με τον τελευταίο μάλιστα να τον καλύπτει συνεχώς σε ‘όλες τις επιθέσεις που εξαπολύει είτε ενάντια στα ΜΜΕ, είτε ενάντια στη Δικαιοσύνη. Πανίσχυρο τέλος, είναι το δίδυμο που ακούει στο όνομα Δημήτρης Τζανακόπουλος-Νίκος Παππας. ΣΤΕΛΛΑ Α. ΓΚΑΝΤΩΝΑ, iefimerida

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 20th, 2017 at 10:39 and is filed under ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.