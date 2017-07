Ιούλιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Λαχανικά. Μια ομάδα τροφών που παρότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εξοικειωμένοι με την κατανάλωση τους, αποτελεί σημαντική πηγή θρεπτικών και πολύτιμων για τον οργανισμό ουσιών και μάλιστα, ο σωστός συνδυασμός των λαχανικών της μπορεί να συμβάλλει στην απώλεια σωματικού βάρους. Για όλους εκείνους, που δυσκολεύονται όμως να αποκτήσουν μια καλή σχέση με τα λαχανικά, οι γνώστες της μαγειρικής πειραματίστηκαν και έβαλαν όλη τους την τέχνη για να δημιουργήσουν μια εναλλακτική πρόταση, τα λαχανικά που σερβίρονται σε μορφή τσιπς. Παραπέμπουν στα κλασικά τσιπς, αλλά διαφέρουν στο χρώμα και τη γεύση και κανείς μπορεί να τα βρει σε καταστήματα όπως σούπερ μάρκετ και να τα πάρει μαζί του όπως είναι συσκευασμένα για να τα απολαύσει σαν σνακ οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Ωφελούν όμως τελικά την υγεία και πόσο «αθώες» είναι οι θερμίδες τους; Την απάντηση έδωσε η διατροφολόγος Σάρλοτ Στέρλινγκ. Σύμφωνα με την ειδικό, τα τσιπς λαχανικών δεν είναι καλύτερα από εκείνα τα κλασικά τσιπς πατάτας, καθώς όπως υποστηρίζει κανείς πιστεύει ότι καταναλώνει «καθαρό» προϊόν, αλλά στην πραγματικότητα η συσκευασία που αγοράζει μπορεί να περιέχει μόνο 65% λαχανικά και το υπόλοιπο ποσοστό να αφορά σε αλάτι και λάδι.



Ενας άλλος διατροφολόγος ο Γιούρι Ελκαίμ, εξηγεί πως ένα από τα λάδια που χρησιμοποιείται συχνότερα για το τηγάνισμα αλλά και για τα συσκευασμένα τρόφιμα είναι το ηλιέλαιο και αν αυτό βρεθεί στα συστατικά της συσκευασίας με τσιπς λαχανικών, τότε αυτό δεν είναι καλό για την υγεία αλλά και τη σιλουέτα σας. Το ηλιέλαιο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-6 λιπαρά οξέα. Αν και το σώμα του ανθρώπου χρειάζεται μια ποσότητα λιπαρών οξέων, πολλοί δεν δίνουν σημασία στο τι ακριβώς καταναλώνουν και έτσι μελέτες έχουν συνδέσει την υψηλή κατανάλωση ωμέγα-6 λιπαρών με την παχυσαρκία, τις καρδιαγγειακές παθήσεις, το Αλτσχάιμερ και άλλα προβλήματα. Ακόμη, η μεγάλη περιεκτικότητα αυτού του είδους σνακ σε αλάτι μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση, καρδιακές παθήσεις, νεφρικά και όχι μόνο προβλήματα.



Τα τσιπς λαχανικών είναι επικίνδυνα γιατί οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα άκρως «υγιεινό» σνακ που μπορεί να καταναλώνεται ελεύθερα. Κάτι που όπως αποδεικνύεται δεν ισχύει. Αντί αυτών προτιμήστε φρέσκα φρούτα, ξηρούς καρπούς ανάλατους και ωμούς, γιαούρτι ή φρέσκα λαχανικά. bovary loading…

