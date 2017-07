Ιούλιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Είναι ευρέως γνωστή για τα πλατινέ, κοντοκουρεμένα της μαλλιά, τις ημίγυμνες δημόσιες εμφανίσεις της, την ακτιβιστική και φεμινιστική της δράση και την τάση της να ξεφεύγει από τα επιτρεπτά κοινωνικά όρια, όπως άλλωστε έκανε και πριν λίγες ώρες, καταφέρνοντας να γίνει viral.



Η παρουσιάστρια και μοντέλο Amber Rose, στα πλαίσια της προώθησης του τρίτου Amber Rose SlutWalk (μια φεμινιστική δράση της οποίας είναι οργανώτρια) ανέβασε στο λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία είναι ξαπλωμένη κατά μήκος μιας σκάλας, αλειμμένη με λάδι, φορώντας μόνο με τα γυαλιά ηλίου και το πάνω μέρος του μαγιό της, αλλά χωρίς εσώρουχο και με εμφανή την έλλειψη αποτρίχωσης στο επίμαχο σημείο. Δύο ώρες αργότερα, το Instagram κατέβασε την εν λόγω φωτογραφία, με τη δικαιολογία ότι η συγκεκριμένη λήψη είναι ενάντια στους κανόνες δεοντολογίας της εφαρμογής. Φυσικά, όμως, το «κακό» είχε ήδη γίνει. Twitter/AmberRose Η αλήθεια είναι πως μια γυναίκα όπως η Αmber, όμως, αυτά τα έχει βούτυρο στο ψωμί της, οπότε, μετά την αντίδραση του Instagram, αντέδρασε και η ίδια ανεβάζοντας ένα βιντεάκι στο οποίο φαίνεται να χαμογελάει αδιάφορα, γράφοντας: «Όταν το Instagram διαγράφει το ακραίο φεμινιστικό σου ποστ, αλλά δε δίνεις δεκάρα γιατί όλοι το έχουν ήδη δει όλοι #amberroseslutwalk #bringbackthebush» ενώ μετά, ξαναπόσταρε τη φωτογραφία στο λογαριασμό της στο Twitter. Δεν σταμάτησε εκεί όμως.



Μετά από λίγο, ανέβασε την πρώτη φωτογραφία από μια γυναίκα φαν της η οποία είχε αναπαράξει την πόζα της Amber Rose με πολύ αστείο τρόπο. Έτσι προ(σ)κάλεσε και όλο τον υπόλοιπο κόσμο να ανεβάσει τη δική του εκδοχή, με το hashtag #AmberRoseChallenge, «στο όνομα του φεμινισμού και της θετικής στάσης απέναντι στο σώμα μας και της εναντίωσης σε κοινωνικές νόρμες που μας επιβάλλουν πως θα ζήσουμε, τι θα φορέσουμε και που πρέπει να ξυριζόμαστε», όπως γράφει στο ποστ της. Αποτέλεσμα; Αμέτρητοι θαυμαστές έσπευσαν να φτιάξουν τη λήψη σε διάφορες εντελώς σουρεάλ εκδοχές. bovary loading…

