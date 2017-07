Ιούλιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Σε ένα μακροσκελέστατο άρθρο-ύμνο για τη Χαλκιδική, το γερμανικό περιοδικό Focus την περιγράφει ως ένα ονειρεμένο τόπο για διακοπές ο οποίος παραπέμπει ακόμα και σε ατμόσφαιρα νησιών του Ειρηνικού. Σημειώνει μάλιστα ότι παρόλο που είναι δημοφιλέστερη από ποτέ, μπορεί κανείς να ανακαλύψει αληθινά κρυμμένα μυστικά και γύρω της.



Tο Focus ξεκινά την περιγραφή αναφερόμενο στα 550 χιλιόμετρα παραλίας με τις αναρίθμητους κολπίσκους για κάθε γούστο. Προτείνει δε τις καταδύσεις, ώστε να ανακαλύψει κανείς ένα υποβρύχιο κόσμο με απίστευτη ποικιλία. Εκτός από τις οργανωμένες και πολυσύχναστες παραλίες δεν παραλείπει να αναφέρει και τις ερημικές, όπως επίσης και την Αμουλιανή και τα Γαϊδουρονήσια ως εναλλακτική λύση. Το ίδιο ισχύει και για τα προτεινόμενα μονοπάτια, τα οποία οδηγούν από τα οργανωμένα ξενοδοχεία σε απόμερες παραλίες και στο εσωτερικό της Χαλκιδικής, σε πλαγιές πνιγμένες στο πράσινο, πράγμα που την κάνει ιδανικό τόπο και για πεζοπορία. Μια από τις προτεινόμενες διαδρομές βρίσκεται στη Σιθωνία, από τον Νέο Μαρμαρά προς το χωριό Παρθενώνας, ένα κόσμημα της μακεδονικής αρχιτεκτονικής μετά την ανακαίνισή του, σε ύψος 350 μέτρων. Η ακόμα ψηλότερα στον Ίταμο, στα 817 μέτρα. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το Focus στoν Xολομώντα και στην εντυπωσιακή διαδρομή, από τα Βράσταμα στην κοιλάδα του ποταμού Χαβρία. Προτείνει επίσης ορειβασία στον Όλυμπο, μόλις 3 ώρες απόσταση με το αυτοκίνητο. Μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου είναι η καλύτερη εποχή για το βουνό των Θεών, γράφει το Focus. Φυσικά δεν βλάπτει και λίγη φιλοσοφία. Ο τέταρτος λόγος. Επομένως, μια επίσκεψη στα Στάγειρα, όπου γεννήθηκε ο Αριστοτέλης, στο θεματικό πάρκο με τα διαδραστικά μέσα, τα οποία δίνουν πληροφορίες για το φιλοσοφικό του έργο, αλλά και πειραματικά όργανα τα οποία λειτουργούν βάσει των φυσικών νόμων, οι οποίοι αναφέρονται στα συγγράμματά του και ιδιαίτερα στο έργο του «Τα Φυσικά», είναι εκ των ων ουκ άνευ στη Χαλκιδική. «Εμπρός προς το παρελθόν» είναι ο πέμπτος λόγος για να επισκεφτεί κανείς την Χαλκιδική ξεκινώντας από την αρχαία Όλυνθο, για να προχωρήσει ακόμα πιο πίσω από την κλασική εποχή, 700.000 ολόκληρα χρόνια πριν, στο σπήλαιο των Πετραλώνων με τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες και το κρανίο του ομώνυμου ανθρώπου των Πετραλώνων, το παλιότερο ανθρώπινο εύρημα στην Ευρώπη.



Έκτος λόγος, τουλάχιστον για τους άντρες, είναι ο ‘Αθως, ο οποίος ασκεί μια απεριόριστη έλξη παρά τη μακρά, έως ένα χρόνο, αναμονή για την άδεια επίσκεψης. Εναλλακτικά -και για της γυναίκες- υπάρχει η δυνατότητα του περίπλου με πλοίο από όπου μπορεί κανείς να δει τα 20 επιβλητικά μοναστήρια. Έβδομος και τελευταίος λόγος είναι βέβαια η Θεσσαλονίκη. Προτείνεται, μεταξύ άλλων, η επίσκεψη στην πάνω πόλη, στα ρωμαικά, ενετικά, βυζαντινά και οθωνανικά μνημεία. Η πόλη είναι τόσο ενδιαφέρουσα διότι είναι ένας υπέροχος συνδυασμός του σύγχρονου με το παλιό, γράφει το Focus. H παρουσία των φοιτητών, τα Λαδάδικα, η παραλιακή λεωφόρος Νίκης, τα άπειρα καφέ, τα εναλλακτικά και πολυτελή εστιατόρια, η οδός Τσιμισκή και τα γιγαντιαία Malls έξω από την πόλη για ψώνια, κάνουν τη Θεσσαλονίκη έναν ακόμα σημαντικό λόγο για να επισκεφτεί κάποιος τη Χαλκιδική. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 20th, 2017 at 12:55 and is filed under ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΤΑΞΙΔΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.