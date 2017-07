Ιούλιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Μακροχρόνια άνεργοι είναι σχεδόν έξι στους δέκα ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ενώ αυξάνονται οι άνεργοι που σταματούν να αναζητούν εργασία.



Τον Ιούνιο οι εγγεγράμμενοι ανέργοι, που αναζητούσαν εργασία ανήλθαν στους 822.125 έναντι 830.233 τον Μάιο, σημειώνοντας οριακή μείωση κατά 0,9%. Από αυτούς το 58,96% είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο η και περισσότερο από 12 μήνες ενώ το 41,04% για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Τα πρωτεία και πάλι «κατέχουν» οι γυναίκες, που αποτελούν σχεδόν το 64% έναντι 36% των ανδρών. Επίσης, το 75% των εγγεγραμμένων ανέργων είναι μεταξύ 30 και 54 ετών, όσον αφορά την εκπαίδευση σχεδόν το 78% είναι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 91,73% είναι Έλληνες υπήκοοι. Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, αναφορικά με τους λοιπούς εγγεραμμένους (μη αναζητούντες εργασία) υπήρξε μία αύξηση στο σύνολο σε ποσοστό 7,15%. Ειδικότερα, τον Ιούνιο οι άνεργοι που σταμάτησαν να αναζητούν εργασία ήταν 89.244 από 83.285 τον Μάιο, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 5.959 άτομα.



Τέλος, σε ότι αφορά τους επιδοτούμενους ανέργους μειώθηκαν κατά 3,16% και ανέρχονται στο σύνολο στα 90.496 άτομα. iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 20th, 2017 at 18:21 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.