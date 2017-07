Ιούλιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Το να βρεις δουλειά μέσα στην κρίση είναι ίσως από τα πιο μεγάλα «θαύματα» που μπορούν να σου συμβούν, αφού σήμερα οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Ωστόσο ακόμα πιο μεγάλη έκπληξη αποτελεί το γεγονός να μπορέσεις, αφού έχεις κατοχυρώσει τη θέση σου, να πάρεις και μια ικανοποιητική αύξηση, που θα μεγαλώσει το εισόδημα σου και θα σου επιτρέψει να πραγματοποιήσεις πολλές από τις επιθυμίες σου. Βέβαια, οι διαπραγματεύσεις για το μισθό στη δουλειά είναι μια ιδιαίτερα περίπλοκη υπόθεση. Αν πιστεύεις πως προϋποθέτει μόνο θάρρος, σωστές κινήσεις, έξυπνους χειρισμούς, κατάλληλο timing, ανάδειξη των ικανοτήτων και των προσόντων σου, τότε κάνεις λάθος, αφού η ειδικός Τρες Μάρεϊ υποστηρίζει ότι το «κλειδί» βρίσκεται στην γκαρνταρόμπα σου.



Μητέρα δύο παιδιών και fashion expert, η Αυστραλιανή Μάρεϊ, είναι μια γυναίκα που πιστεύει ακράδαντα, ότι τα ρούχα που φοράς είναι καθοριστικός παράγοντας της πρώτης εντύπωσης που δημιουργείς και πως αν αυτά έχουν συγκεκριμένο στιλ, ύφος και χρώμα μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του μισθού σου, αλλά και σε μια ενδεχόμενη προαγωγή σου στη δουλειά. «Τα ρούχα που επιλέγεις θα πρέπει να ταιριάζουν με το στόχο που θέλεις να πετύχεις. Πιστεύω ότι αν ντυθείς καλά, αυτό δείχνει ότι έχεις αυτοπεποίθηση, που μιλάει από μόνη της και βγαίνει προς τα έξω, πριν καν εσύ πεις κουβέντα. Το πιο σημαντικό όλων είναι η παρουσία. Η παρουσία σου όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το τι ρούχα φοράς, αλλά και με τον τρόπο που περπατάς. Εχει να κάνει με την επιρροή που ασκείς και με το πώς καθοδηγείς το κοινό σου. Ολα όμως ξεκινάνε από το τι θα φορέσεις γιατί αυτή είναι η πρώτη εντύπωση που δημιουργείς στους γύρω σου, κάτι που δεν παίρνει πάνω από τρία δευτερόλεπτα. », λέει η Μάρεϊ. Προτού σε πιάσει λοιπόν πανικός για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθείς, όταν θα βρεθείς στο γραφείο του εργοδότη σου, με σκοπό να του ζητήσεις αύξηση στο μισθό σου, ακολούθησε τα tips της fashion expert και δεν θα χάσεις! Φόρεσε ρούχα με έντονα χρώματα Ακόμα κι αν δεν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου για αυτό που πρόκειται να κάνεις, αντιθέτως κυριεύεσαι από αίσθημα άγχους, μην ανησυχείς, γιατί αυτό είναι ανθρώπινο. Φρόντισε απλά να το κρύψεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέχρι να πετύχεις το σκοπό σου. Τα ρούχα με έντονα χρώματα είναι το πρώτο σου βήμα, αν θέλεις να ξεχωρίσεις μέσα στο πλήθος και να τραβήξεις την προσοχή. Επέλεξε ένα outfit στο οποίο αισθάνεσαι άνετα και προτίμησε αυτό να έχει έντονες αποχρώσεις, που θα σου προσδώσουν ένα δυναμικό χαρακτήρα. Αυτά είναι συνήθως τα έντονα σκούρα χρώματα αλλά όχι απαραίτητα το μαύρο.Απέφυγε τα παστέλ, γιατί θυμίζουν έναν πιο «μαλακό» χαρακτήρα ανθρώπου. Στόχος σου είναι να σε παρατηρήσουν και δεύτερον να τους αφήσεις την καλύτερη ανάμνηση. Οταν λοιπόν φοράς έντονα χρώματα, όλοι θα γυρίσουν να σε κοιτάξουν. Η fashion expert συμβουλεύει ακόμη, να αποφύγεις τα κόκκινα παπούτσια, καθώς πρέπει ο συνομιλητής σου να επικεντρώνεται στο πρόσωπο σου και έπειτα στα ρούχα που φοράς από τη μέση και πάνω. Δημιούργησε το κατάλληλο στιλ Σύμφωνα με την Τρες Μάρεϊ ιδανικά πρέπει να φορέσεις ένα μπλέιζερ ή ένα τζάκετ γιατί σμιλεύουν τους ώμους και δίνουν ένα πιο σοβαρό και ηγετικό ύφος, κάτι που δεν συμβαίνει όταν φοράς φλοράλ ρούχα ή ακόμη prints που είναι υπερβολικά ή busy και κάνουν το συνομιλητή σου να μην μπορούν να επικεντρωθούν. Αν το ντύσιμο σου είναι επίσης πολύ επιτηδευμένο, το μήνυμα που θέλεις να περάσεις και μέσα από αυτό, χάνεται.



Μην χάσεις ποτέ την προσωπική σου πινελιά Η Τρες Μάρεϊ τονίζει, ότι δεν πρέπει ποτέ παρόλα αυτά να χάσεις το προσωπικό σου στιλ. Το γεγονός, ότι πρέπει να ακολουθήσεις αυτές τις γραμμές δεν σημαίνει πως πρέπει να αποχωριστείς κάποια στοιχεία που σε χαρακτηρίζουν, όπως για παράδειγμα τα γυαλιά μυωπίας σου ή κάποια κομψά κοσμήματα που αγαπάς. Ενας από τους στόχους σου είναι να δείξεις και τον πραγματικό σου εαυτό. bovary loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 20th, 2017 at 11:23 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.