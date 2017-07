Ιούλιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Ο σύγχρονος άνθρωπος αδιαφορεί συστηματικά για τη μόλυνση του περιβάλλοντος και τη συνακόλουθη καταστροφή του, όμως υπάρχουν κάποιοι που προσέχουν. Γιατί λοιπόν να μην κάνετε μια εισαγωγή στο παιδί σας στην έννοια και την αξία της ανακύκλωσης;



Είτε μέσω συζήτησης, είτε με τη βοήθεια σχετικών βιβλίων, πρέπει να γίνει μια εισαγωγή του παιδιού σε αυτό που λέγεται ανακύκλωση. Να μάθει το παιδί με απλά λόγια τι είναι η ανακύκλωση και ποια τα οφέλη της στην προστασία του περιβάλλοντος. Τοποθετήστε δύο διαφορετικούς κάδους στο σπίτι, με διαφορετικό χρώμα ο καθένας και συμφωνήστε με το παιδί σε ποιον κάδο πάει τι. Με τον καιρό θα του γίνει συνήθεια και εκτός σπιτιού να τοποθετεί τα μη ανακυκλώσιμα απορρίματα στον απλό και τα ανακυκλώσιμα στον ειδικό κάδο. Μια έμμεση διαδικασία ανακύκλωσης είναι να δίνετε στο παιδί να χρησιμοποιεί για χειροτεχνίες αντικείμενα που δε χρειάζεστε και είναι από ανακυκλώσιμο υλικό. Μπορεί δηλαδή να μην ανακυκλώνουν άμεσα, όμως αξιοποιούν εναλλακτικά ανακυκλώσιμα αντικείμενα.



Αναφέρετε στο παιδί μερικά ενδεικτικά παραδείγματα πραγμάτων που υπάρχουν στο σπίτι και εν δυνάμει προέρχονται από ανακύκλωση. Το άμεσο παράδειγμα έχει μεγαλύτερη επιρροή στον αποδέκτη, συγκριτικά με μια γενική συζήτηση περί του θέματος. Δώστε ένα κίνητρο ή ένα δωράκι συμβολικής αξίας στο παιδί κάθε φορά που γεμίζει ο κάδος της ανακύκλωσης που έχετε στο σπίτι. Μέσω της θετικής ανατροφοδότησης, θα του γίνει τελικά συνήθεια. Τέλος, κάποιες από τις φορές που πάτε βόλτα με το παιδί, ενθαρρύνετέ το να πάρει μαζί του ό,τι ανακυκλώσιμο αντικείμενο είναι για πέταμα, προκειμένου αυτό να γίνει σε κάδο ανακύκλωσης. newsbeast loading…

