Ιούλιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Για αδιαλλαξία κατηγορεί την ελληνοκυπριακή πλευρά στηΔιάσκεψη του Κρας Μοντανά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μήνυμά του για την επέτειο της τουρκικής εισβολής. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Τουρκία «δεν θα μείνει θεατής, αφήνοντας τους Τουρκοκύπριους επ’ άπειρον θύματα της μη λύσης και καταδικασμένους σε περιορισμούς».



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Πολίτης» στο μήνυμα προς τον Μουσταφά Ακιντζί υπογραμμίζει πως «οι Τουρκοκύπριοι απέδειξαν με κάθε ευκαιρία τη δέσμευσή τους για λύση και, παρά τους άδικους και παράνομους περιορισμούς στους οποίους έμειναν καταδικασμένοι είχαν τη θέληση, την αποφασιστικότητα και τη δύναμη να ξεπεράσουν το κάθε εμπόδιο με δημοκρατικές αξίες, συνείδηση αλληλεγγύης και αποφασιστικότητα». «Στη στάση καλής θέλησης και ειλικρίνειας που επιδείξαμε αυτήν την περίοδο, η ελληνοκυπριακή πλευρά ανταποκρίθηκε με αδιάλλακτη στάση. Δυστυχώς, γι’ αυτό το λόγο κατέληξε χωρίς αποτέλεσμα η Διάσκεψη για το Κυπριακό που πραγματοποιήθηκε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας ξανά και δεν επιτεύχθηκε λύση στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων», σημείωσε μεταξύ άλλων,.



«Κανένας δεν πρέπει να περιμένει ότι η Τουρκία θα μείνει θεατής, αφήνοντας θύμα τον τουρκοκυπριακό λαό επ’ άπειρον σε μη λύση και καταδικασμένους στους περιορισμούς που δεν έχουν καμία βάση δικαίου», είπε. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρει ακόμη ότι «η Τουρκία, όπως έχει πράξει μέχρι σήμερα, θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους Τουρκοκύπριους και θα στηρίζει την «ΤΔΒΚ» (ψευδοκράτος) και την ασφάλεια τόσο για την Κύπρο όσο και για την ειρήνη, την ελευθερία και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου». iefimerida loading…

