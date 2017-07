Ιούλιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Μοντέλο, σχεδιάστρια και διάσημη ακτιβίστρια σε όλο τον κόσμο για την εικόνα του σώματος. Η Ασλεϊ Γκράχαμ πρωταγωνίστησε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης του 2015. Εγραψε ιστορία ως η πιο σέξι Τζέσικα Ράμπιτ στο περιοδικό «Love», που την συμπεριέλαβε στις πιο σέξι γυναίκες του κόσμου για το 2016. Εχει ποζάρει στο μετρό με τα σέξι εσώρουχα της για λογαριασμό της καμπάνιας των εσωρούχων που η ίδια σχεδίασε, αλλά και ολόγυμνη στο περιοδικό «V».



Είναι το plus size μοντέλο, που πιστεύει ακράδαντα, ότι η ομορφιά της γυναίκας δεν ανήκει στα ασφυκτικά πρότυπα των πολύ αδύνατων μοντέλων που μονοπωλούσαν μέχρι πρόσφατα τις σελίδες των περιοδικών. Είναι μια αληθινή γυναίκα που σε κάθε της βήμα προκαλεί σεισμό. Η 29χρονη καλλονή πρόσθεσε πρόσφατα στο βιογραφικό της άλλη μια συνεργασία με το περιοδικό Glamour, προκειμένου να μάθει σε τέσσερις κοπέλες, να φορούν τα εσώρουχα τους και να ποζάρουν στο φωτογραφικό φακό και παράλληλα να τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τις ανασφάλειες που αισθάνονται αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το σώμα τους. Κατά τη διάρκεια του 8λεπτου βίντεο, οι κοπέλες αυτές μοιράστηκαν τις ιστορίες τους. Μοιράστηκαν την περίοδο ανάρρωσης από τις διατροφικές τους διαταραχές, τα δερματικά προβλήματα, τα σημάδια στο σώμα από κάποια χειρουργεία και όσα ακόμα τους απασχολούν. Ο ρόλος της Γκράχαμ ήταν σπουδαίος. Βρισκόταν δίπλα τους για να τους ενθαρρύνει να μιλήσουν ανοιχτά για όλα. Στόχος της να καταφέρει να πείσει και τις τέσσερις να διαγράψουν όλες εκείνες τις μάχες που έδωσαν και να απελευθερωθούν. Τα κορίτσια είχαν την ευκαιρία να χορέψουν με το διεθνούς φήμης plus size μοντέλο.



Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε όλες τους τις στιγμές και η Γκράχαμ υπενθύμισε στα τέσσερα κορίτσια πόσο όμορφα είναι. Στο τέλος του βίντεο η 29χρονη καλλονή λύγισε. «Οι άνθρωποι νομίζουν απλά ότι η εικόνα του σώματος και η «επανάσταση» του σώματος είναι μια τάση ή μια μανία. Τα πράγματα θα αλλάξουν αν μιλάμε για πράγματα που η κοινωνία θεωρεί άσχημα και δεν βλέπουμε στα μίντια. Ετσι κάνουμε ένα statement». Δείτε την Ασλεϊ Γκράχαμ στο γύρισμα με τις τέσσερις νεαρές γυναίκες: bovary loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 20th, 2017 at 23:08 and is filed under HOT-LIFESTYLE, ΚΟΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.