Ιούλιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τη μείωση του αριθμού των τρομοκρατικών ενεργειών στην Ελλάδα, το 2016, επισημαίνει έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που περιλαμβάνει όμως και επικρίσεις για τη χώρα μας, για το θέμα των ταυτοτήτων και τη φύλαξη των συνόρων. Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα την έκθεση για την τρομοκρατία, σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ό,τι αφορά στη χώρα μας, σημειώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση παρέμεινε συνεργάσιμος εταίρος για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. «Υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη τόνισαν ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες. Το 2016, στην Ελλάδα υπήρξαν σποραδικές, μικρής έκτασης επιθέσεις, όπως η έκρηξη αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών από εγχώριες τρομοκρατικές οργανώσεις, αν και ήταν ελαφρά λιγότερες από ό,τι τα τελευταία δύο χρόνια. Γενικά, αυτές οι επιθέσεις δεν φαίνεται να στοχεύουν στην πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών, αλλά να σταλεί ένα πολιτικό μήνυμα», σημειώνει η έκθεση. Σε ό,τι αφορά την αντιτρομοκρατική υπηρεσία στην Ελλάδα, αν και σημειώνει ότι έχει επιδείξει υψηλή ικανότητα στη συγκέντρωση πληροφοριών, επισημαίνει ότι στερείται ικανότητας να χρησιμοποιήσει τον όγκο των πληροφοριών που συγκεντρώνει και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας και της ακτοφυλακής. Εξαιρετικά ευάλωτες οι ελληνικές ταυτότητες Ακόμη, η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει ότι οι ελληνικές ταυτότητες είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε αλλοίωση και αντικατάσταση φωτογραφιών και υπογραμμίζει ότι η χώρα μας δεν έχει ενσωματώσει σε αυτές χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως ψηφιακές φωτογραφίες και βιομετρικά στοιχεία. Σημειώνει ακόμη ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, με την έκδοση νέων ταυτοτήτων. Ανησυχία για τα σύνορα Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τονίζει ακόμη ότι τα ελληνικά σύνορα παρέμειναν μία σοβαρή ανησυχία, ιδιαίτερα καθώς η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση. Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο σημειώνει ότι 6 από τους δράστες των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες είχαν περάσει από την Ελλάδα. Ακόμη, σημειώνει ότι έπειτα από αυτό πολλά μέλη της Σένγκεν επανέφεραν τους συνοριακούς ελέγχους, μέχρι να διορθώσει η Ελλάδα τις ελλείψεις στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Τέλος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι για να αντιμετωπιστούν αυτά τα τρωτά σημεία των συνόρων, τον Μάιο και τον Ιούνιο το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ και φορείς τους παρείχαν εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση της ασφάλειας στα ελληνικά σύνορα, σε εργαζόμενους σε 100 αεροδρόμια, αστυνομικούς, λιμενικούς και τελωνειακούς. Μείωση των τρομοκρατικών επιθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των τρομοκρατικών ενεργειών και των θανάτων που προκάλεσαν αυτές μειώθηκε το 2016, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ το αποδίδει αυτό κυρίως στη μείωση των επιθέσεων στο Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Νιγηρία, το Πακιστάν και την Υεμένη. Ο συνολικός αριθμός των τρομοκρατικών ενεργειών το 2016 κατέγραψε πτώση κατά 9% εν σχέσει με το 2015, ενώ οι απώλειες που προκάλεσαν οι επιθέσεις μειώθηκαν κατά 13%. Το Ισλαμικό Κράτος προκάλεσε τους περισσότερους θανάτους με τις επιθέσεις του την περασμένη χρονιά, καθώς διέπραξε 20% περισσότερες στο Ιράκ, προκαλώντας 69% περισσότερους θανάτους σε σύγκριση με το 2015. Στοιχεία τα οποία συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ για λογαριασμό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δείχνουν ότι διαπράχθηκαν 11.072 τρομοκρατικές ενέργειες παγκοσμίως πέρυσι, οι οποίες είχαν αποτέλεσμα πάνω από 25.600 θανάτους. Από τους νεκρούς, οι 6.700 ήταν οι δράστες των επιθέσεων. Τρομοκρατικές ενέργειες διαπράχθηκαν σε συνολικά 104 χώρες το 2016, αλλά οι περισσότερες έγιναν σε πέντε κράτη: το Ιράκ, το Αφγανιστάν, την Ινδία, το Πακιστάν και τις Φιλιππίνες. Τα τρία τέταρτα του συνόλου των θυμάτων από τις επιθέσεις τρομοκρατών θρήνησαν το Ιράκ, το Αφγανιστάν, η Συρία, η Νιγηρία και το Πακιστάν. iefimerida

