Ιούλιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με κάθε επισημότητα τελέστηκε και φέτος η προγραμματισμένη εκδήλωση τιμής και μνήμης στα θύματα της μάχης της ΕΛΔΥΚ 1974 από τον Δήμο Γρεβενών σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της ΕΛΔΥΚ Γρεβενών.





Στην εκδήλωση χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κκ Δαβίδ, ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των πολεμιστών της ΕΛΔΥΚ 1974 του Νομού Γρεβενών, ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Δασταμάνης, ο Διοικητής του 586Μ/Π Τάγματος Πεζικού Ανχης κ. Λεωνίδας Πανάγος, ο Διοικητής της Τροχαίας Γρεβενών κ. Κωνσταντίνος Ντίνας, οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας και Πολιτισμού Χρήστος Πέτρου, Εμπορίου Γρηγόρης Φαρμάκης και Κοινωνικής Μέριμνας Κώστας Νικολακόπουλος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Στέργιος Πουρνάρας και της ΔΕΚΕΓ Γιάννης Μίχος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημοσθένης Κουπτσίδης και Κωνσταντίνος Μπουρέλας και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

