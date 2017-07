Ιούλιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τον τίτλο του φαβορί επιβεβαίωσε ο Μίλτος Τεντόγλου στην σύντομη παρουσία του στον αγωνιστικό χώρου του σταδίου «Carlo Zecchini», όπου φιλοξενείται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20. Ο κορυφαίος έφηβος άλτης, «προσγειώθηκε» στα 7,80 μ. στο πρώτο του άλμα στον προκριματικό του μήκους και πήρε εύκολα την πρόκριση για τον αυριανό τελικό (19.15) . Ο Τεντόγλου, ο οποίος διανύει περίοδο εξαιρετικής αγωνιστικής κατάστασης έκανε αυτό που έπρεπε και πλέον σκέφτεται μόνο την επόμενη πρόκληση.

Ο 19χρονος με 8,30 μ. ατομικό ρεκόρ από φέτος και με βασικό εφόδιο την σταθερότητα σε υψηλές επιδόσεις μοιάζει ως το βασικό φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Άλλωστε είναι ο μόνος από τους μετέχοντες, που έχει προσγειωθεί πάνω από τα 8,00 μ. και μάλιστα τρεις φορές. Την αγωνιστική του ικανότητα έδειξε και ο Παναγιώτης Μαντζουρογιάννης.

Ο 18χρονος παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε την προπόνηση του την Άνοιξη, δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει στο Γκροσέτο και να είναι ένας από αυτούς που θα αγωνιστούν στον τελικό. Ο Μαντζουρογιάννης σημείωσε 7,64μ., βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ και έβαλε υποψηφιότητα ακόμη και για ένα μετάλλιο. Αλλωστε είναι αθλητής αγώνων και το έχει αποδείξει πολλές φορές. Ο Τεντόγλου και ο Μαντζουρογιάννης ήταν οι δύο μόλις αθλητές που κατάφεραν να πιάσουν το απευθείας όριο των 7,60 μέτρων. Πολύ καλή ήταν η παρουσία και του Παίδα Αλέξη Αργυρόπουλου. Ο νεαρός μπορεί να μην προκρίθηκε στον τελικό, ωστόσο δικαιούται να αισθάνεται ικανοποιημένος από την παρουσία του, αφού «προσγειώθηκε» στα 7,23 μ., επίδοση κοντά στο 7,35 μ. με το οποίο ταξίδεψε στην Ιταλία.

segas

