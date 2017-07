Ιούλιος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εξι ακόμη αθλητές μας ξεκινάνε την Παρασκευή (21/7) την προσπάθεια τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Γκροσέτο της Ιταλίας.



Η Μαρία Μαγκούλια είναι η αθλήτρια που θα ξεκινήσει πρώτη τις προσπάθειες της στο πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας. Η πρωταθλήτρια της σφαιροβολίας ταξίδεψε στην Ιταλία με 14,71 μ., επίδοση που θα επιδιώξει να βελτιώσει προκειμένου να κυνηγήσει το καλύτερο δυνατό. Το όριο για απευθείας πρόκριση στον τελικό είναι 15,50 μέτρα. Στο α΄προκριματικό γκρουπ του ύψους, θα πάρει μέρος η Αθηνά Ρέτζιου, που χρειάζεται να βελτιωθεί για να πάρει την απευθείας πρόκριση στον τελικό (όριο 1,83 μ.). Η αθλήτρια της Ιωάννας Σιώμου έχει φέτος 1,80 μέτρα. Μια θέση στον ημιτελικό των 800 μ. θα διεκδικήσει ο Θάνος Καλάκος, που είναι σε καλή κατάσταση. Ο αθλητής τρέχει στην πρώτη προκριματική σειρά και θα πάρει την απευθείας πρόκριση αν τερματίσει μέσα στους τέσσερις πρώτους, κάτι που θεωρητικά είναι εφικτό, αφού με 1.47.80 έχει την τρίτη επίδοση. Την πρόκριση για τον ημιτελικό θα πάρουν οι τέσσερις πρώτοι από κάθε σειρά και οι τέσσερις καλύτεροι χρόνοι στο σύνολο των σειρών. Μετά το μήκος εφήβων η χώρα μας ευελπιστεί να δει δύο αθλητές και στον τελικό του επί κοντώ. Η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή και του Νίκου Νεράντζη στον προκριματικό του αγωνίσματος αφήνει πολλές υποσχέσεις. Οι δύο αθλητές μας χρειάζεται να ξεπεράσουν τα 5,25 μ. για να πάρουν την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής, επίδοση που αμφότεροι έχουν πετύχει πολλές φορές στη διάρκεια της σεζόν. «Φτάσαμε επιτέλους στον αγώνα στόχο της χρονιάς. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και θα αγωνιστώ με τους καλύτερες αθλητές σε μια διοργάνωση γιορτή για τον στίβο. Ο πρώτος στόχος είναι να προκριθώ στον τελικό. Αν όλα πάνε καλά και περάσω στον τελικό, νομίζω πως εκεί θα γίνει ένας δυνατός αγώνας, από τους καλύτερους της διοργάνωσης. Θεωρώ πως ένα άλμα στα 5,50 μ. ίσως είναι ικανό να σε βάλει στο βάθρο των νικητών«, δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Καραλής έχει πετύχει φέτος 5,63 μ. και ο Νεράντζης 5,46 μ., επιδόσεις που είναι ανάμεσα στις κορυφαίες και τους χρήζουν φαβορί για μια θέση ψηλά στην τελική κατάταξη. Στον προκριματικό των χαμηλών εμποδίων θα πάρει μέρος η Αννα Κιάφα με στόχο την πρόκριση στον ημιτελικό του αγωνίσματος. Η αθλήτρια του Παναγιώτη Ασλανίδη θα τρέξει στον τέταρτο διάδρομο της τρίτης σειράς και για να πάρει την πρόκριση θα πρέπει να είναι είτε στις τρεις πρώτες, είτε να πετύχει επίδοση μέσα στις τέσσερις καλύτερες στο σύνολο των σειρών. Η Κιάφα με 59.41 έχει την τρίτη επίδοση ανάμεσα στις μετέχουσες της σειράς της. Το απογευματινό πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας θα είναι ιδιαίτερα γεμάτο με ελληνικό στοιχείο, καθώς σε τέσσερις τελικούς θα πάρουν μέρος πέντε αθλητές. Πρόκειται για τον τελικό του ακοντισμού, της σφαιροβολίας, της σφυροβολίας και του μήκους.

Παρασκευή 21/7 Πρωί 10.10 Σφαιροβολία Ν, πρ. – Μαγκούλια 10.20 Υψος Ν, πρ. – Ρέτζιου 11.50 800 μ. Ε, πρ. – Καλάκος 11.50 Επί κοντώ Ε, πρ. – Καραλής, Νεράντζης 12.10 Μήκος 7αθλου – Γκέλη 12.30 400 μ. εμπ. Ν, πρ. – Κιάφα Απόγευμα 14.30 Ακοντισμός 7αθλου – Γκέλη 16.30 Ακοντισμός Ν, Τελικός – Μανιού 17.00 Σφαιροβολία Ε, Τελικός – Μουζενίδης 18.25 Σφυροβολία Ε, Τελικός – Κορακίδης 18.50 800 μ. 7αθλου – Γκέλη 19.15 Μήκος Ε, Τελικός – Τεντόγλου, Μαντζουρογιάννης

segas

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 20th, 2017 at 20:01 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΣΤΙΒΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.