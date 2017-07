Ιούλιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Υπάρχουν ορισμένοι απλοί αλλά αποτελεσματικοί τρόποι για να κρατήσετε μακριά τις κατσαρίδες αρκεί να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές.

Να πλένετε αμέσως όλα τα πιάτα. Για την κατσαρίδα, ένα βρόμικο τηγάνι είναι εστιατόριο με πολλά αστέρια Michelin.

Πετάξτε αμέσως τα αποφάγια και μην τα αφήνετε να παραμένουν στον σκουπιδοτενεκέ του σπιτιού

Αν έχετε κατοικίδια, φροντίστε να τρώνε σε συγκεκριμένες ώρες και μην αφήνετε τροφή στο μπολάκι τους. Οι τροφές ζώων είναι ανοιχτή πρόσκληση για τις κατσαρίδες που, σε αντίθεση με τη γατούλα σας, δεν είναι ιδιότροπες με το φαγητό.

Σκουπίστε καλά τις γωνίες της κουζίνας και κάτω από τις οικιακές συσκευές για να αφαιρέσετε υπολείμματα τροφών που πέφτουν. Μην αφήνετε ψίχουλα στις επιφάνειες και τις συσκευές της κουζίνας (πχ, τοστιέρα).

Μη βάζετε πολλά πράγματα στα ράφια. Όσο μεγαλύτερος ο συνωστισμός, τόσο μεγαλύτερη είναι και η φιλόξενη στάση σας απέναντι στις κατσαρίδες. Αφήστε που είναι πολύ πιο δύσκολο να καθαριστούν.

Χρησιμοποιήστε κλειστά γυάλινα, πλαστικά ή μεταλλικά δοχεία για να αποθηκεύετε όλα τα τρόφιμα στα ντουλάπια και τα ράφια.

Οι κατσαρίδες έχουν τη μαγική ικανότητα να χωράνε ακόμη και στην πιο μικρή τρύπα. Γι’ αυτό, φροντίστε να σφραγίσετε τους κενούς χώρους ανάμεσα στα ντουλάπια, μονώστε τους σωλήνες και κλείστε τυχόν ρωγμές στις πόρτες.

Μια στοίβα από εφημερίδες δεν αποτελεί μόνο την τέλεια κρυψώνα, αλλά επίσης μία ζεστή φωλιά για κατσαρίδες. Τοποθετήστε τα παλιά χαρτιά σε ένα κλειστό πλαστικό κουτί στο γκαράζ.

Χρησιμοποιήστε φυσικές παγίδες για κατσαρίδες. Όταν πετάτε τα πτώματα, προσέξτε να μην σας ξεφύγει τίποτα. Όταν συνθλίβεται το σώμα της κατσαρίδας, απελευθερώνονται τα αυγά της, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε τους απογόνους της!

Μια φυσική απωθητική ουσία για τις κατσαρίδες είναι η νεπέτα. Αφήστε μικρά σακουλάκια με νεπέτα στα σημεία που έχετε δει κατσαρίδες. Εναλλακτικά, μπορείτε να βράσετε νεπέτα σε νερό και με το μείγμα να ψεκάσετε τα κουφώματα του σπιτιού, πίσω από τα ντουλάπια κ.λπ.

Τοποθετήστε φύλλα δάφνης ή φέτες αγγουριού ή σκόρδο, στα μέρη που κυκλοφορούν και στις πιθανές εισόδους τους. Εξολοθρεύστε τις κατσαρίδες Αν επιμένουν να εμφανίζονται, τότε δεν σας απομένει παρά να κηρύξετε τον πόλεμο. Ακολουθούν 6 φυσικά όπλα που θα σας βοηθήσουν να κατατροπώσετε τον εχθρό. Βράστε πατάτες και αβγά. Λιώστε τα και ανακατέψτε τα με βόρακα (θα το βρείτε στο φαρμακείο). Πλάστε το μείγμα σε μπαλάκια τα οποία θα τοποθετήσετε εκεί που τις έχετε δει να τριγυρίζουν. Ανανεώστε το μείγμα ύστερα από 6 μήνες. Αναμείξτε ίσες ποσότητες βόρακα και ζάχαρης και στα σημεία που κυκλοφορούν. Προσοχή: Κρατήστε το μείγμα μακριά από παιδιά ή κατοικίδια ζώα! Ο συνδυασμός μαγειρικής σόδας και ζάχαρης είναι θανατηφόρος για τις κατσαρίδες. Ανακατέψτε τα δύο υλικά σε ίσες ποσότητες και αφήστε το μείγμα σε ένα ρηχό πιάτο στα σημεία που κυκλοφορούν. Μόλις τις δείτε, ψεκάστε τις με σαπουνόνερο που τις εξουδετερώνει. Χρησιμοποιήστε φωτιστικό οινόπνευμα (μπλε) ή οινόπνευμα με γλυκερίνη και ψεκάστε τις επί τόπου. Το οινόπνευμα (και ειδικά το φωτιστικό) είναι ιδιαίτερα τοξικό για τα έντομα.

