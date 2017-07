Ιούλιος 20th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί η σχέση του με τα κυρίαρχα αμερικανικά ΜΜΕ να μην είναι και η καλύτερη, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ κάθισε χθες απέναντι σε τρεις δημοσιογράφους των New York Times -της εφημερίδας που δέχεται κάθε τρεις και λίγο επιθέσεις από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο- και μίλησε για σειρά θεμάτων, από τις σχέσεις με τη Ρωσία, μέχρι τον Εμμανουέλ Μακρόν κι από την Άνγκελα Μέρκελ μέχρι τον Ναπολέοντα και τον Χίτλερ.



Τα απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα της συνέντευξης, που έδωσαν στη δημοσιότητα οι New York Times, αποκαλύπτουν τον τρόπο σκέψης και την επιχειρηματολογία που αναπτύσσει ο «πλανητάρχης» Τραμπ. Τι είπε για τη «βαρυσήμαντη» ομιλία του στην Πολωνία «Είχα τις καλύτερες κριτικές στο εξωτερικό. Πάω λοιπόν στην Πολωνία και βγάζω έναν λόγο. Οι εχθροί μου στα ΜΜΕ, οι εχθροί μου λένε ότι ήταν η καλύτερη ομιλία που εκφώνησε ποτέ πρόεδρος στο εξωτερικό… Είδατε τις κριτικές που έλαβα για εκείνη την ομιλία. Η Πολωνία ήταν όμορφη και υπέροχη και η υποδοχή θαυμάσια.» Για τη χειραψία του με τον Εμμανουέλ Μακρόν -Τραμπ: Έχω υπέροχη σχέση μαζί του. Είναι υπέροχος τύπος.

-Χάμπερμαν (δημοσιογράφος New York Times): «Σας έδειξε πολύ σεβασμό. Πολύ. -Τραμπ: Είναι υπέροχος τύπος. Έξυπνος. Δυνατός. Του αρέσει να μου κρατά το χέρι.

-Χάμπερμαν: Το πρόσεξα.

-Τραμπ: Ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι του αρέσει να μου κρατά το χέρι. Κι αυτό είναι καλό… Πραγματικά είνια πολύ καλός άνθρωπος. Και σκληρός τύπος, αλλά, κοίτα, πρέπει να είναι. Νομίζω ότι θα είναι τρομερός πρόεδρος για τη Γαλλία. Αλλά του αρέσει να μου κρατά το χέρι…» Για τη χειραψία, που δεν έκανε, με τη Μέρκελ



«Έχω πολύ καλή σχέση με τη Μέρκελ. Ξέρετε τι συνέβη με τη Μέρκελ. Κάθομαι, λοιπόν, στο κάθισμα. Καθόμασταν εκεί επί δύο ώρες. Δεν ήταν σαν να βλεπόμασταν για πρώτη φορά. “Χαίρομαι, που σε βλέπω”… Έρχονται μέσα οι δημοσιογράφοι. Κάποιος πρέπει να φώναξε “σφίξτε της το χέρι, σφίξτε της το χέρι!” Ούτε που το άκουσα. Κι έτσι δεν της έσφιξα το χέρι γιατί ήμουν μαζί της τόσην ώρα. Ήμουν μαζί της πολλή ώρα. Κι έτσι δεν της έσφιξα το χέρι – και την επόμενη μέρα: “Ο Τραμπ αρνήθηκε να σφίξει το χέρι…» Για τις σχέσεις με τη Γερμανίδα καγκελάριο «Μου τηλεφώνησε και μου λέει, εμ, “ξέρεις, νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά”. Της λέω, ναι, τα πάμε, πράγματι. Και μετά της λέω “Πρέπει να ρίξεις περισσότερα λεφτά στο ΝΑΤΟ.» Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, το εμπορικό ισοζύγιό μας είναι γελοίο. Ξέρεις, είναι μηχανή χρήματος.» Για το ενδεχόμενο επίσκεψης στη Βρετανία -Μπέικερ (δημοσιογράφος New York Times): Θα πάτε στη Βρετανία; Θα επισκεφθείτε επίσημα τη Βρετανία; Θα μπορέσετε να το κάνετε αυτό;

-Τραμπ: Στη Βρετανία;

-Μπέικερ: Ναι.

-Χάμπερμαν: Θα πάτε εκεί;

[στιχομυθία]

-Τραμπ: Ε, μου το ζήτησαν. Εκείνο που ήταν ενδιαφέρον – όταν με ρώτησε ο Μακρόν, είπα: ‘Νομίζεις ότι είναι καλό να πάω στο Παρίσι; Μόλις τερμάτισα [τη συμμετοχή των ΗΠΑ] τη Συμφωνία των Παρισίων. Είναι σωστό;” Μου είπε “Σε αγαπούν στη Γαλλία.” Είπα “Ο.Κ. Δεν θέλω να σε πληγώσω». Για το δείπνο με τους Μακρόν στον Πύργο του Άιφελ «Δειπνήσαμε στον Πύργο του Άιφελ και στη βάση του Πύργου του Άιφελ έμοιαζε σαν να μην είχαν κάνει μεγαλύτερη γιορτή στην ιστορία του. Υπήρχαν χιλιάδες επί χιλιάδων ανθρώπων επειδή άκουσαν ότι θα δειπνούσαμε εκεί.» Για τον Ναπολέοντα, τον Χίτλερ και το ρωσικό στρατό «Ο Ναπολέοντας δεν είχε καλό τέλος. Αλλά το ρώτησα αυτό [εννοεί κατά την επίσκεψη στον τάφο του Ναπολέοντα στο Hotel des Invalides στο Παρίσι]. Ρώτησα, λοιπόν τον πρόεδρο [Μακρόν] τι έγινε με τον Ναπολέοντα; Μου είπε: «Όχι, όχι, όχι. Αυτό που έκανε ήταν απίστευτο. Σχεδίασε το Παρίσι”. Το δίκτυο των δρόμων, τον τρόπο που λειτουργούν, ξέρετε, τις ακτίνες. Κι έκανε ακόμη τόσα πράγματα πέρα απ’ αυτό. Και το μοναδικό του πρόβλημα είναι ότι δεν πήγε [προήλασε] εκείνη τη νύχτα στη Ρωσία γιατί είχε να κάνει άλλα πράγματα και πάγωσαν [οι στρατιές του]. Πόσες φορές έσωσε ο καιρός τη Ρωσία; [ακατανόητη στιχομυθία] Το ίδιο έπαθε και ο Χίτλερ. Όχι για τον ίδιο λόγο, όμως. Ο Χίτλερ ήθελε να εδραιώσει τις θέσεις του. Ήταν έτοιμος να προελάσει, αλλά ήθελε να εδραιώσει τις θέσεις του. Η θερμοκρασία, ωστόσο, έπεσε στους -35 βαθμούς Κελσίου κι αυτό ήταν το τέλος του στρατού του. [στιχομυθία] Αλλά οι Ρώσοι έχουν υπέροχους μαχητές στο κρύο. Χρησιμοποιούν το ψύχος υπέρ τους. Εννοώ ότι κέρδισαν πέντε πολέμους όπου πάγωσαν οι αντίπαλες στρατιές. Είναι καταπλητικό. Για το δείπνο με τους ηγέτες της G20 στο Αμβούργο και το τετ-α-τετ με τον Πούτιν «Καθόμασταν, λοιπόν, σ’ ένα τεράστιο τραπει. Κι οι γυναίκες χωριστά απ’ τους συζύγους τους, το κάνουν αυτό μερικές φορές [οι διοργανωτές], άλλες όχι. Αλλά αυτή τη φορά το έκαναν. Είναι ευκολότερα τα πράγματα όταν δεν το κάνουν, γιατί έχεις πάντα κάποιον δίπλα σου για να μιλήσεις, έτσι δεν είναι; Καθόμουν λοιπόν δίπλα στον πρόεδρο της Αργεντινής – τη σύζυγό του- Μάκρι- καλή γυναίκα, που μιλάει Αγγλικά. Και με τη σύζυγο του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, του πρωθυπουργού Άμπε. Υπέροχες σχέσεις. Κάθομαι, λοιπόν, εκεί. Υπήρχε ένας διερμηνέας για Ιαπωνικά, ειδάλλως τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Αλλά απήλαυσα τη βραδιά μαζί της, είναι πραγματικά υπέροχη γυναίκα. Το απήλαυσα, ήταν καλά.



Κι η Μελάνια κάθεται στην άλλη πλευρά του τραπεζιού, πολύ μακριά στην άλλη άκρη. Καθόταν δίπλα στον Πούτιν και κάποιον άλλο, δεν ξέρω. Καθόταν δίπλα στον Πούτιν. Χάμπερμαν: Εκεί ήταν όλη την ώρα;

Τραμπ: Ναι, καθόταν δίπλα στον Πούτιν.

Μπέικερ: Μιλάει [η Μελάνια] Ρωσικά;

Τραμπ: Όχι, μιλάει άλλες γλώσες. Καθόταν δίπλα στον Πούτιν και κάποιον άλλο, έτσι είχαν τα πράγματα. Το δείπνο συνεχιζόταν και λίγο πριν σερβιριστεί το επιδόρπιοι πήγα να πω γεια στη Μελάνια κι ενώ ήμουν εκεί είπα γεια στον Πούτιν. Πραγματικά, αβρότητες ως επί το πλείστον. Δεν ήταν μακριά κουβέντα, μπορεί γύρω στα 15 λεπτά. Μιλήσαμε έτσι γενικά, για πράγματα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, μιλήσαμε για υιοθεσίες. [Εννοεί υιοθεσίες παιδιών από τη Ρωσία από Αμερικανούς υπηκόους που απαγόρευσε η ρωσική κυβέρνηση ως αντίποινα για κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Ρωσία βάσει της νομοθετικής πράξης Μαγκνίτσκι]. Για τις σχέσεις του με τη Ρωσία «Δεν έχω κτίρια στη Ρωσία. Είπαν ότι έχω κτίρια στη Ρωσία. Δεν έχω. Είπαν ότι έβγαλα λεφτά στη Ρωσία. Δεν το έκανα. Δεν το κάνω αυτό. Όχι, δεν το κάνω. Στη διάρκεια των περασμένων ετών είχα σκεφθεί να κάνω μια συμφωνία στη Ρωσία, αλλά ποτέ δεν έκανα πέρα απ’ το διαγωνισμό της Μις Κόσμος εκεί, οκτώ, εννιά χρόνια.» Τα «καλά» γονίδια της εγγονής του Κάποια στιγμή, στη διάρκεια της συνέντευξης, μπήκε στο Οβάλ Γραφείο η εγγονή του Τραμπ, Αραμπέλα με την μητέρα της, Ιβάνκα. Τραμπ: Η εγγονή μου, Αραμπέλα, που μιλάει – πες τους γεια στα Κινέζικα Αραμπέλα: Νι χάο. (…) Τραμπ: Είναι υπέροχη, μιλάει άπταιστα κινέζικα. Καταπληκτική (…) Μίλησε με τον πρόεδρο Σι [Τζινπίνγκ της Κίνας]. Αγάπη μου, μπορείς να πεις λίγες κουβέντες στα κινέζικα. Πες, ας πούμε, “σ’ αγαπώ, παππού”. Αραμπέλα: Γουό άι νι, παππού. Τραμπ: Απίστευτη έτσι; Καλά γονίδια, έξυπνα.» iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Ιούλιος 20th, 2017 at 19:09 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.