Ιούλιος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου λήγει η διορία για την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και όπως δείχνουν τα στοιχεία έχουν πάρει «φωτιά» τα χρεωστικά εκκαθαριστικά. Εως τώρα έχουν υποβληθεί περίπου 5,9 εκατομμύρια δηλώσεις και η «απάντηση» της εφορίας ταράζει πολλούς φορολογούμενους με το μέσο φόρο να φτάνει τα 1.350 ευρώ. Οπως φαίνεται και συνηθίζεται εξάλλου τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι που αφήνουν τις δηλώσεις για την τελευταία στιγμή είναι και αυτοί που θα κληθούν να πληρώσουν τα περισσότερα. Συνήθως πρώτοι σπεύδουν αυτοί που περιμένουν ότι θα πάρουν επιστροφή φόρου, είτε αυτοί που θέλουν να είναι έτοιμα για τα δικαιολογητικά για την είσπραξη του επιδόματος τέκνων. Έτσι, κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων υποβάλλονται τα πιστωτικά και τα μηδενικά εκκαθαριστικά. Πάντως από τα στοιχεία φαίνεται πως περισσότεροι από 4 στους 10 φορολογούμενους θα κληθούν να βάλουν ξανά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τα «βαριά» εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος.

Μέχρι στιγμής οι φορολογούμενοι με χρωστικό εκκαθαριστικό φθάνουν τα 2.410.509 όταν πέρυσι με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των δηλώσεων οι φορολογούμενοι με έξτρα φόρο ήταν 2.318.902.

Υπενθυμίζεται πως η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 31 Ιουλίου, η δεύτερη μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου και η τρίτη δόση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Πάντως οι τσέπες των φορολογουμένων θα πάρουν φωτιά αφού μέχρι το τέλος Αυγούστου θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσει η πληρωμή του φόρου. Οι τρεις κατηγορίες δηλώσεων Πιστωτικές είναι οι 921.663 (ποσοστό 15,71%) και για τους δικαιούχους των επιστροφών φόρου αναλογούν 370 ευρώ κατά μέσον όρο.

​Χρεωστικές είναι οι 2.410.509 δηλώσεις (ποσοστό 41,1%). Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν 3,245 δισ. ευρώ, δηλαδή 1.346 ευρώ κατά μέσον.

Τέλος 2.532.734 δηλώσεις (ποσοστό 43,18%) έδειξαν μηδενικό ποσό πληρωμής φόρου. Στα 1.350 ευρώ ο μέσος φόρος

Ο μέσος φόρος ανά χρεωστικό εκκαθαριστικό, διαμορφωνόταν χθες στα 1.350 ευρώ και ενώ εκκρεμεί ακόμη η υποβολή 200.000 δηλώσεων. Εκκαθαριστικά «φωτιά» Τα φετινά εκκαθαριστικά «καίνε» τους φορολογούμενους λόγω: Της μείωσης του αφορολογήτου ορίου και της εφαρμογής νέας κλίμακας φόρου εισοδήματος και νέας κλίμακας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Μειώθηκε κατά 200 ευρώ το αφορολόγητο το 2016

Με την εκκαθάριση επιβάλλονται αναδρομικά σε μισθωτούς και συνταξιούχους οι κρατήσεις φόρου που δεν έγιναν για τους πρώτους 5 μήνες του 2016.

Επιβολής ενιαίας κλίμακας φόρου για όλα τα εισοδήματα που, αθροιζόμενα, φορολογούνται με υψηλότερους συντελεστές σε σχέση με πέρυσι.

Της αύξησης της προκαταβολής φόρου στο 100% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες

Αύξησης των φόρων ενοικίων iefimerida

