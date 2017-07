Ιούλιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Η υγιής και λαμπερή επιδερμίδα είναι αποτελέσμα πολλών παραγόντων και μεταξύ αυτών, σημαντικό ρόλο παίζει η διατροφή. Οι διατροφικές μας επιλογές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά όχι μόνο την υγεία μας, αλλά και την επιδερμίδα μας και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να επιλέγουμε τροφές που κρατούν υγιές το δέρμα μας.



Δείτε παρακάτω τρεις τροφές που πρέπει να περιορίσετε αν θέλετε να έχετε λαμπερή και νεανική επιδερμίδα για περισσότερο καιρό… 1. Ζάχαρη Η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης επιτυγχάνει τη διαδικασία της γήρανσης του δέρματος, διότι επιτίθεται στην ελαστίνη, μια πρωτεΐνη που είναι απαραίτητη για να έχουμε λαμπερό και ελαστικό δέρμα. Εάν λοιπόν καταναλώνουμε υπερβολική ποσότητα ζάχαρης, εκτός ότι θα πάρουμε βάρος, θα αποκτήσουμε επίσης και μια θαμπή, χαλαρή και γεμάτη ρυτίδες επιδερμίδα.



2. Τηγανιτά φαγητά Τα φαγητά που έχουν μαγειρευτεί στο τηγάνι έχουν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία τους δέρματος, οδηγώντας σε πρόωρη γήρανση. Είναι καλό να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο. 3. Αλκοόλ Σύμφωνα με τους ειδικούς ως ασφαλή κατανάλωση για υγιείς ανθρώπους θεωρείται 1 ποτήρι αλκοόλ την ημέρα για τις γυναίκες και 2 ποτήρια για τους άντρες. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ έχει άσκημες επιπτώσεις στην υγεία και στην επιδερμίδα, κυρίως στο πρόσωπο. Αυτό συμβαίνει γιατί προκαλεί διαστολή των αιμοφόρων αγγείων με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στο πρόσωπο κυρίως οι γνωστές σε όλους ευρυαγγείες. baby loading…

