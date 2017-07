Ιούλιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας έχουν σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να μην προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε και να τρώμε το φαγητό της προηγούμενης μέρας. Πολλοί είναι μάλιστα εκείνοι που το κάνουν και για λόγους οικονομίας. Πριν το κάνετε όμως, σιγουρευτείτε ότι δεν υπονομεύετε την υγεία σας.



Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όταν ξαναζεσταίνετε χθεσινό φαγητό, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, καθώς μπορεί να γίνει επικίνδυνο.

Αν τρώτε ρύζι που μαγειρέψατε την προηγούμενη μέρα και δεν έχει φυλαχτεί σωστά, κινδυνεύετε από τροφική δηλητηρίαση. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή το βράσιμό του δεν καταφέρνει πάντα να σκοτώσει όλα τα παθογόνα μικρόβια που περιέχει. Η πιθανότητα να πολλαπλασιαστούν τα μικρόβια στο ρύζι αυξάνεται όταν αυτό διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου, σύμφωνα με τον ειδικό στην ασφάλεια τροφίμων στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, Benjamin Chapman.



Αυτό που μπορείτε να κάνετε προκειμένου να είστε ασφαλείς, είναι να βάζετε το ρύζι στο ψυγείο εντός δύο ωρών από τη στιγμή που το μαγειρέψετε. Πρέπει επίσης να το πλένετε με αρκετό νερό και να το κρυώνετε, αφού το βράσετε. Μια άλλη επιλογή είναι να το κρατάτε σε ζεστή θερμοκρασία. baby loading…

