Ιούλιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Εκτός των ορίων της λογικής κινούνται οι φόροι που καλούνται να πληρώσουν φέτος φορολογούμενοι με πενιχρά εισοδήματα εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης και του τρόπου φορολόγησης. Yπέρογκα ποσά φόρου προς πληρωμή προκύπτουν φέτος από την αυτόματη εκκαθάριση των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων, σε χιλιάδες περιπτώσεις φορολογούμενων οι οποίοι το 2016 απέκτησαν πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα προερχόμενα από ενοίκια και ακόμη πιο πενιχρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση ή από οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ.



Σύμφωνα με παραδείγματα που παρουσιάζει ο «Ελεύθερος Τύπος», φορολογούμενοι που υπάγονται σ’ αυτές τις περιπτώσεις καλούνται να πληρώσουν ποσά φόρων υπερδιπλάσια έως και τριπλάσια των πραγματικών τους εισοδημάτων, λόγω νέων τεκμηρίων και κλιμάκων. Συγκεκριμένα, σε φορολογούμενο άγαμο με ετήσιο εισόδημα 600 ευρώ από ενοίκια και 321 ευρώ από περιστασιακή απασχόληση, δηλαδή με σύνολο εισοδήματος 921 ευρώ για όλο το έτος 2016, με κύρια κατοικία 27 τετραγωνικών μέτρων και ΙΧ αυτοκίνητο 1.500 κυβικών εκατοστών παλαιότητας 7 ετών προέκυψε, κατά την εκκαθάριση της φετινής δήλωσης, φόρος εισοδήματος προς πληρωμή συνολικού ύψους 3.236,66 ευρώ!



Με βάση το ρεπορτάζ, σε άλλο φορολογούμενο, άγαμο, με ετήσιο εισόδημα 1.200 ευρώ από ενοίκια και 480 ευρώ από επιδόματα στήριξης τέκνων του ΟΓΑ, κύρια κατοικία 80 τ.μ. και ΙΧ αυτοκίνητο 1.300 κ.εκ 11ετίας προέκυψε φόρος εισοδήματος συνολικού ύψους 3.620,80 ευρώ! Στις περιπτώσεις αυτές, επειδή τα δηλούμενα εισοδήματα είναι πάρα πολύ χαμηλά, οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων, προσδιορίζουν το ύψος των φορολογητέων εισοδημάτων με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος φορολογείται στη συνέχεια με την κλίμακα φορολόγησης από επιχειρηματικές δραστηριότητες βάσει της οποίας το φορολογητέο εισόδημα υπόκειται σε φόρο υπολογιζόμενο με συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ. iefimerida loading…

