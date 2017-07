Ιούλιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Λύσεις στα προβλήματα που σχετίζονται με την άνοια τύπου Αλτσχάιμερ και την Ήπια Νοητική Διαταραχή (ΗΝΔ), υπόσχονται να δώσουν οι νέες τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things – IoT).



Μέσω μιας πρωτοποριακής διαχρονικής μελέτης ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA-IΠΤΗΛ), με υπεύθυνο τον ερευνητή α’ Ιωάννη Κομπατσιάρη και σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Νόσου Αλτσχάιμερ απέδειξαν ότι η μακροχρόνια χρήση καινοτόμων υποστηρικτικών τεχνολογιών παρακολούθησης, αυξάνει την αξιοπιστία των παρατηρήσεων και βελτιώνει τη νοητική κατάσταση και την καθημερινή λειτουργικότητα ασθενών με νοητικά προβλήματα. Η μελέτη ξεκίνησε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου Dem@Care FP7 και στη διάρκειά της αναπτύχθηκε σύστημα παρακολούθησης στο σπίτι ηλικιωμένων με συμπτώματα ΗΝΔ ή άνοιας. Το σύστημα αυτό είναι ήδη διαθέσιμο εμπορικά από το 2015, μέσω της εταιρίας τεχνοβλαστού (spin-off) του ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ, Carealia. «Η συγκεκριμένη μελέτη που αφορά την εγκατάσταση και χρήση του συστήματος στα σπίτια δύο συμμετεχόντων, σε συνδυασμό με τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις καθοδηγούμενες από αυτό επί ένα χρόνο επαλήθευσε την κλινική και θεραπευτική αξία του συστήματος, καθώς και τα μακροχρόνια οφέλη της χρήσης του. Με τη χρήση αισθητήρων που τοποθετούνται στο σπίτι ή τους φοράει ο ηλικιωμένος, παρακολουθείται η δραστηριότητα του στο σπίτι με τεχνολογικά μέσα μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής. Έτσι βγαίνει το αναλυτικό προφίλ της καθημερινής του δραστηριότητας και μέσω αυτού ειδικοί ,όπως πχ νευρολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργικοί κλπ, μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα την κατάσταση του ηλικιωμένου και να σχεδιάσουν κάποια μορφή παρέμβασης για την βελτίωση της κατάστασής του, κοινωνικής, λεκτικής, κινητικής κλπ. Δηλαδή πρόκειται για μια προηγμένη αξιολόγηση της κατάστασης του συμμετέχοντα και μια πιο εξατομικευμένη υποστήριξη στη συνέχεια. Απώτερος στόχος της μελέτης ήταν η αποτελεσματικότερη εφαρμογή θεραπευτικών λύσεων και η αντικειμενική αξιολόγηση της προόδου των συμμετεχόντων στον χρόνο» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κομπατσιάρης. Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η καινοτομία της μελέτης έγκειται στη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) από συσκευές διασυνδεδεμένες στο λεγόμενο Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT), μετά τη μακροχρόνια δωδεκάμηνη πιλοτική εφαρμογή του πρωτότυπου συστήματος σε εικοσιτετράωρη βάση, στα σπίτια δύο συμμετεχόντων. «Η εγκατάσταση του συστήματος για το μεγάλο χρονικό διάστημα του ενός έτους βοήθησε σημαντικά τους κλινικούς στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων και στον ακριβή εντοπισμό των λειτουργιών, που σημείωσαν βελτίωση (π.χ. ύπνος, καθημερινή λειτουργικότητα κτλ) σε διάφορα χρονικά διαστήματα με απώτερο σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμάτων σε διάφορες χρονικές περιόδους», ανέφερε ο κ. Κομπαδιάρης.



Και πρόσθεσε ότι «παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η αξιοπιστία και η ορθή μακροχρόνια λειτουργία του συστήματος καθώς χρειάστηκε ελάχιστη παρέμβαση για αποκατάσταση ρυθμίσεων από τους τεχνικούς της μελέτης όλο αυτό το διάστημα. Το γεγονός αυτό συμβάλει στην επιτυχή χρήση του συστήματος από ηλικιωμένους χωρίς τη διαρκή παρέμβαση ειδικού καταρτισμένου προσωπικού». Συνολικά, η συγκεκριμένη διαχρονική μελέτη ασθενών με ΗΝΔ και και άνοια τύπου Αλτσχάιμερ με τη χρήση πρωτοποριακών συστημάτων και την εφαρμογή εξατομικευμένων και ομαδικών μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων απέδειξε πως τα συστήματα αυτά μπορούν να ενσωματωθούν επιτυχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα (ένα έτος) στην καθημερινότητα των ηλικιωμένων ασθενών με νοητικά ελλείμματα. newsbeast loading…

