Ιούλιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά για 6 άτομα 10 κούμαρα

100 γρ. αμύγδαλα άσπρα σε πούδρα

100 γρ. σταφίδα σουλτανίνα

4 κ.σ. κόκκους ρυζιού

3 κ.σ. κακάο

100 γρ. τριμμένο φουντούκι ή τριμμένη καρύδα

Λίγο νερό Εκτέλεση Βάζουμε σε ένα μπολ με λίγο νερό τα κούμαρα, τη σταφίδα και τους κόκκους ρυζιού να μαλακώσουν. Ύστερα τα περνάμε όλα στο μίξερ προσθέτοντας την πούδρα αμυγδάλου και το κακάο. Πλάθουμε σε μικρά μπαλάκια, περνάμε από το τριμμένο φουντούκι ή την καρύδα και τοποθετούμε στο ψυγείο να παγώσουν. newsbeast loading…

