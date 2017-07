Ιούλιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Η Μπαρτσελόνα κλείνει τη σεζόν 2016-17 με αύξηση των εσόδων κατά 13 εκατομμύρια σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό (695.000.000 ευρώ), φτάνοντας συνολικά τα 708.000.000 ευρώ!



Μία αύξηση της τάξης του 4,3%. Παρόλο που δεν είχε μια λαμπρή σεζόν μέσα στο γήπεδο, έχοντας κερδίσει μόνο το Copa del Rey, η Μπαρτσελόνα έχει επιτύχει έσοδα ρεκόρ, βοηθώντας την έτσι να κλείσει το έτος με καθαρό κέρδος 18 εκατομμύρια ευρώ μετά από φόρους.



Η ομάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της επίτευξης του 1 δισ ευρώ για το 2021, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του συλλόγου. Την ίδια στιγμή, ο σύλλογος, που πλέον έχει στον πάγκο της τον Ερνβέστο Βαλβέρδε, βρίσκεται στην τέταρτη θέση των ομάδων με την μεγαλύτερη αξία στον κόσμο με 3,64 δις ευρώ σύμφωνα με το Forbes. Newsroom ΔΟΛ loading…

