Ιούλιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Αν είσαστε από τους «τυχερούς» γονείς όπου το παιδί σας αντιμιλάει συνεχώς, τότε μάλλον ήρθε η ώρα να αναλάβετε δράση. Το mother.gr συγκέντρωσε και καταγράφει μερικές συμβουλές για τη βελτίωση της μεταξύ σας επικοινωνίας…



Είναι σημαντικό να κρατήσετε κατά το δυνατόν την ψυχραιμία σας εκείνες τις φορές που το παιδί θα αντιμιλήσει. Σίγουρα είναι μια άβολη κατάσταση, όμως με το να του βάλετε τις φωνές, λύση δε θα προκύψει. Σε δεύτερο επίπεδο πρέπει να αναρωτηθείτε τι μπορεί να φταίει και να δείχνει συστηματική έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπό σας. Μπορεί να είναι από μόνο του αντιδραστικό, όμως σίγουρα έχουν γίνει και λάθη στην ανατροφή. Με κάθε ευκαιρία να διδάσκετε το παιδί τους βασικούς κανόνες ευγένειας και σεβασμού προς όλους, ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους. Και πρωτίστως πως είναι λάθος να μιλάει απαξιωτικά όταν του λένε κάτι που δεν το βρίσκει σύμφωνο. Μπορεί κάλλιστα να εκφράσει τις ενστάσεις του με κόσμιο τρόπο. Από εκεί και πέρα, κάθε φορά που παραφέρεται ενώ γνωρίζει το σωστό τρόπο έκφρασης, υπενθυμίστε του ποιος είναι αυτός μέχρι να γίνει κτήμα του. Άρα λοιπόν «οπλιστείτε» με υπομονή διότι θα χρειαστεί να επαναλάβετε τα ίδια πράγματα αρκετές φορές.



Ταυτόχρονα θα πρέπει να δίνετε πρώτοι εσείς το καλό παράδειγμα. Αν το παιδί βλέπει ότι του μιλάτε συνεχώς άσχημα ή δε δείχνετε σεβασμό στους συνομιλητές σας, είναι σχεδόν απίθανο να μην κάνει το ίδιο. Αν το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο, δηλαδή τυχαίνει μόνο κατά περιόδους, το πιο πιθανό είναι ότι υπάρχει κάτι που δημιουργεί νευρικότητα στο παιδί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διαπιστώσετε μόνοι σας ή μέσα από συζήτηση μαζί του τι είναι αυτό για να το βοηθήσετε να ηρεμήσει και να φέρεται εκ νέου φυσιολογικά. Τέλος, θα πρέπει να διαχωρίσει στο μυαλό του ότι είναι τελείως διαφορετική η μεταξύ σας σχέση και διαφορετική αυτή με τους φίλους του. Γενικά με τους μεγάλους οφείλει να φέρεται πάντοτε κόσμια, ενώ στις φιλικές σχέσεις τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά. Μην του δώσετε όμως να καταλάβει ότι εκεί μπορεί να μιλάει κατά το δοκούν! newsbeast loading…

