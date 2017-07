Ιούλιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Πανάκριβα γιοτ, θωρακισμένες λιμουζίνες, χιονοδρομικά κέντρα: την ώρα που ο λαός του είναι καταδικασμένος στη φτώχεια και την εξαθλίωση, ο Κιμ Γιονγκ Ουν απολαμβάνει μια πολυτελή ζωή. Αλλά πού βρίσκει ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας τα χρήματα για όλα αυτά σε μια χώρα που της έχουν επιβληθεί εδώ και χρόνια κυρώσεις από τον ΟΗΕ; Και από πού προμηθεύεται τα είδη πολυτελείας; Σύμφωνα με έκθεση του MIT (Massachusetts Institute of Technology) που επικαλείται το CNN, το σημαντικότερο ρόλο παίζει η Κίνα, απ’ όπου προήλθε το 85% των εισαγωγών της Βόρειας Κορέας το 2015. Αλλά υπάρχουν κι άλλες χώρες που βοηθούν την Πιονγιάνγκ να επιπλεύσει… Το 2008 η Βόρεια Κορέα εισήγαγε από το εξωτερικό προϊόντα συνολικής αξίας 4,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το 45% των οποίων προήλθε από την Κίνα και το 26% από την Ινδία. Δύο χρόνια αργότερα, το 2010, το 7,5% των βορειοκορεατικών εισαγωγών προήλθε από την Αίγυπτο και το 6% από τη Νότια Αφρική. Ωστόσο, από το 2011 και μετά η Κίνα έχει αναδειχθεί σε σημαντικότερο εταίρο του κομμουνιστικού καθεστώτος. O Κιμ Γιονγκ Ουν σε fitness center Ενώ το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι εμπορικές συναλλαγές της Κίνας με τη Βόρεια Κορέα -συνολικού ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ- παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 10% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εισαγωγές της Κίνας από τη Βόρεια Κορέα μειώθηκαν κατά 13%, ενώ οι εξαγωγές της αυξήθηκαν κατά σχεδόν 30%. Το Πεκίνο επιμένει ότι πουλάει μόνον προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των κυρώσεων, αλλά πολλοί ειδικοί διερωτώνται γιατί η Βόρεια Κορέα ανέχεται ένα τόσο μεγάλο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα. Μήπως γίνονται εν κρυπτώ κι άλλες συναλλαγές; Το ερώτημα είναι από που προέρχονται τα χρήματα για την εξωφρενικά πολυτελή ζωή του Κιμ Γιονγκ Ουν; Πολυτελές γιοτ Το γιοτ του, ένα Princess 95MY μήκους 95 ποδών (σχεδόν 30 μέτρα), κοστίζει πολύ πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ. Ο φίλος του, ο διάσημος Αμερικανός μπασκετμπολίστας Ντένις Ρόντμαν, το περιέγραψε ως «διασταύρωσε οχηματαγωγού και σκάφους της Disney”. Το εσωτερικό του είναι διακοσμημένο από τον ιταλικό οίκο Fendi. Χιονοδρομικό κέντρο Το χιονοδρομικό κέντρο “Masikryong” κόστισε πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τη δικτυακή πύλη “North Korean Economy Watch” και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ξύλινες καμπίνες, σπα και πίστες μήκους 110 χλμ. Ο ίδιος ο Κιμ το περιέγραψε ως «άψογο», σύμφωνα με τη Daily Mail.



Εισαγόμενα ποτά Αν και το εγχώριο αλκοόλ είναι φθηνό στη Βόρεια Κορέα, μάλλον δεν είναι του γούστου του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος ξοδεύει κάπου 30 εκ δολάρια ετησίως για εισαγωγές αλκοολούχων ποτών για τον ίδιο και την κομματική ελίτ. Ουίσκι και κονιάκ βρίσκονται στην κορυφή της προτίμησής του, αλλά μόνον οι πανάκριβες μάρκες, που μπορεί να ξεπερνούν και τα 2.000 δολάρια το μπουκάλι. Ντελικατέσεν από τις τέσσερις γωνιές του πλανήτη Ο Κιμ δεν φείδεται χρημάτων για τη διατροφή του. Παραγγέλνει χοιρινό πρώτης ποιότητας από τη Δανία, χαβιάρι από το Ιράν, πεπόνια από την Κίνα και μοσχαρίσιες μπριζόλες Κόμπε από την Ιαπωνία. Σίγουρα όχι το είδος των εδεσμάτων που προσφέρονται στις καντίνες των στρατοπέδων που επισκέπτεται συχνά συνοδεία καμερών… Πανάκριβα δώρα για τη σύζυγο Παντρεμένος από το 2009 με την Ρι Σολ-γιουν ο Κιμ δαπανά μεγάλα ποσά για να της αγοράζει πανάκριβα δώρα, όπως η «επώνυμη» τσάντα γνωστού γαλλικού οίκου μόδας που εθεάθη να κρατά σε μια εμφάνισή της. Η τσάντα στοιχίζει πάνω από 1.450 δολάρια, όταν το μέσο ετήσιο εισόδημα των Βορειοκορεατών αγγίζει τα 1.800 δολάρια. Τεράστια συλλογή από DVD Αν και απαγορεύεται η εισαγωγή ταινιών στη χώρα του, ο Κιμ διαθέτει μια εντυπωσιακή συλλογή 20.000 ταινιών σε DVD. Τα γούστα του ποικίλλουν, από ταινίες δράσης όπως το «Ράμπο» και το «Γκοτζίλα» μέχρι θρίλερ όπως το «Παρασκευή και 13». Ιδιωτική αίθουσα κινηματογράφου Αλλά ο βορειοκορεάτης δικτάτορας δεν κάθεται απλά στον καναπέ για να απολαύσει στην τηλεόραση τη συλλογή των ταινιών του. Έχει δική του αίθουσα προβολής χιλίων θέσεων, που κόστισε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σύμφωνα με εκτιμήσεις. Πολυτελή αυτοκίνητα Σύμφωνα με τη Daily Telegraph τα σχολικά βιβλία στη Βόρεια Κορέα υποστηρίζουν ότι ο Κιμ ήταν διάνοια από τα παιδικά του χρόνια και έμαθε να οδηγεί από την ηλικία των τριών ετών! Το σίγουρο είναι ότι λατρεύει τα αυτοκίνητα και μάλιστα τα πολυτελή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι διαθέτει έναν στόλο 100 αυτοκινήτων, που άρχισε να συλλέγει από νεαρή ηλικία κι ότι η αγαπημένη του μάρκα είναι η Mercedes. Διαθέτει μάλιστα μια θωρακισμένη Benz S600, που κόστισε 1,7 εκατομμύρια δολάρια. Air Force Un Αλλά εκτός από τα αυτοκίνητα ο Κιμ λατρεύει και τα αεροπλάνα. Κρατικά μέσα έδειξαν πέρυσι τον «λαοπρόβλητο» ηγέτη στο κόκπιτ ενός αεροσκάφους, υποστηρίζοντας ότι έμαθε να πιλοτάρει διαβάζοντας για μόλις 2΄΄ το σχετικό εγχειρίδιο! Το ιδιωτικό του αεροπλάνο, που μέσα στη ματαιοδοξία του το βάφτισε Air Force Un – για να θυμίζει το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος Air Force One- διαθέτει όλες τις ανέσεις, μέχρι δερμάτινους καναπέδες και κρυστάλλινα τασάκια – ανακαίνιση που λέγεται ότι στοίχισε περίπου ενάμιση εκατομμύριο δολάρια. Που βρίσκει τα λεφτά για όλα αυτά; Ειδικοί θεωρούν ότι ο δικτάτορας χρηματοδοτεί τις αγορές του με τα έσοδα από παράνομες διεθνείς συναλλαγές, όπως το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, την παραχάραξη χαρτονομισμάτων, τις κυβερνοεπιθέσεις καθώς και το εμπόριο σπάνιων ζώων. Τα έσοδα από όλες αυτές τις δραστηριότητες αποφέρουν στον Κιμ Γιονγκ Ουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CNN. Έκθεση του κογκρέσου ανέφερε το 2008 ότι η Βόρεια Κορέα αποκομίζει ετησίως από τις παράνομες πωλήσεις διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών από 500 εκατομμύρια έως ένα δισεκατομμύριο δολάρια! Σύμφωνα με τον Αμερικανό πολιτικό αναλυτή Ρόμπερτ Κέλι, ειδικό σε θέματα που αφορούν στη Βόρεια Κορέα, μια από τις κύριες πηγές εισοδήματος της Πιονγιάνγκ είναι το εμπόριο ναρκωτικών, καθώς το καθεστώς τροφοδοτεί με μεθαμφεταμίνη ολόκληρη την ανατολική και νοτιοανατολική Ασία.



Το «Γραφείο 39» Σημαντικό ρόλο παίζει και το λεγόμενο «Γραφείο 39», που σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, είναι υπεύθυνο να φέρνει ξένο συνάλλαγμα στα ανώτατα στελέχη του κόμματος μέσω παράνομων δραστηριοτήτων, όπως το εμπόριο ναρκωτικών. Παράλληλα ελέγχει ένα αριθμό οντοτήτων μέσα στη Βόρεια Κορέα και στο εξωτερικό μέσω των οποίων εμπλέκεται στην παραγωγή, λαθρεμπορία και διανομή ναρκωτικών και έχει επίσης εμπλακεί σε απόπειρες προμήθειας και μεταφοράς στη Βόρεια Κορέα, ειδών πολυτελείας. Το «Γραφείο 39» ίδρυσε το 1974 ο πατέρας του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιονγκ Ιλ. Σύμφωνα με τον Βορειοκορεάτη αξιωματούχο Ρι Γιονγκ Χο, ο οποίος αυτομόλησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014 και διηύθυνε στο παρελθόν το «Γραφείο 39» η πατρίδα του προμηθεύεται ετησίως μέσω dealer στη Σιγκαπούρη 300.000 τόνους ρωσικού πετρελαίου και 50 με 100 χιλιάδες τόνους βενζίνης από την Κίνα. Ο Ρι δήλωσε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν συνεχίζει να εισάγει αγαθά από το εξωτερικό, ενώ αποκάλυψε και την αγορά πετρελαιοφόρων πλοίων από την Ιαπωνία την περίοδο 1997 με 2005. Οι μπίζνες με τη Μαύρη Ήπειρο Η Πιονγιάνγκ δεν κάνει μπίζνες μόνον με την Κίνα, αλλά και με αφρικανικές χώρες. Έκθεση του ΟΗΕ αποκαλύπτει ότι η Πιονγιάνγκ πούλησε στρατιωτικούς ασυρμάτους στην Ερυθραία και αυτόματα όπλα στο Κονγκό. Παράλληλα η Ναμίμπια επένδυσε το 2002 κάπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε βορειοκορεατικά project, μεταξύ των οποίων και σε εργοστάσια πυρομαχικών. Η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας κατηγορήθηκε ότι με τις εμπορικές συναλλαγές της με τον Κιμ Γιονγκ Ουν παραβίασε τις διεθνείς κυρώσεις και δεσμεύτηκε πέρυσι να τις σέβεται στο εξής, αν και διατηρεί στενούς διπλωματικούς δεσμούς με την Πιονγιάνγκ. iefimerida loading…

